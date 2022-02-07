Пекин-2022 | Санный спорт. Лидерство за Гейзенбергер, Иванова претендует на медаль

Завершены первые две попытки в женском санном спорте, финальные заезды состоятся во вторник

Автор: Сергей Бурый
Санный спорт
Фото © Getty Images

На Олимпийских играх 2022 в Пекине прошли первые две попытки у женщин-одиночниц в санном спорте. По их итогам первые две строчки у немок Натали Гейзенбергер (1.56,825) и Анны Беррайтер (1.57,033), на третьей строчке представительница команды ROC Татьяна Иванова (1.57,416).

После первой попытки лидерство захватила немка Юлия Таубиц (58.345), которой в этом сезоне не было равных и в Кубке мира. Следом расположилась Натали Гейзенбергер (58.402) из Германии и австрийка Лиза Шульте (58.523).

Татьяна Иванова (58.733) показала пятое время, а Виктория Демченко (58.869) — седьмое. Екатерина Катникова не справилась на одном из поворотов и вылетела из саней. Из-за этого Катникова получила дисквалификацию и не смогла продолжить соревнования.

Вторая попытка получилась еще более драматичной. Некоторые спортсменки переворачивались (без последствий для здоровья) и теряли драгоценное время. Так получилось с Викторией Демченко и Юлией Таубиц. В итоге по сумме двух попыток Демченко лишь 31-я, да и Таубиц претендовать на медали будет очень тяжело, она 14-я.

Стабильно провела оба заезда Гейзенбергер, благодаря чему захватила лидерство. Иванова тоже провела ровные попытки, что позволило ей подняться на третью строчку. Так что завтра спортсменка команды ROC будет бороться за медаль.

Третья и четвертая попытки состоятся 8 февраля в 14:50 и 16:35 по московскому времени.

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