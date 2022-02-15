Пекин-2022 | Руслан Захаров: «Обещаю вам, в 2026 году мы победим‎»‎

Команда ROC по конькобежному спорту (Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров) завоевала серебряные медали в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Руслан Захаров поделился своими эмоциями после финала.

— Что чувствуете, завоевав серебряные медали?

— Если бы неделю назад кто-то спросил меня, будем ли мы на подиуме, то я даже не думал об этом. Мы не были суперсильными. Знаете, я не молодой спортсмен. Путь к такому результату был долгим. Последние пять лет были очень сложными для меня, потому что я перешел из шорт-трека. Я счастлив быть в этой команде, ребята мне очень помогли. Это не только три спортсмена, которые выступали здесь, это нечто большее. У нас суперкоманда. Пять лет назад я даже не знал, как ездить на велосипеде. В шорт-треке мы никогда этим не занимались. Первый год был безумно сложным, потом был 2018-й, когда мы не смогли приехать на Олимпиаду. Но мы сильные и всегда продолжали бороться. Я обещаю вам, что в 2026 году мы победим.

— Это серебро — ваша вторая олимпийская командная медаль после золота в шорт-треке в 2014 году. Есть ли между ними какая-то разница?

— Для меня это одно и то же — это медаль. В шорт-треке около десяти команд могут бороться за подиум, многие спортсмены могут победить. В конькобежном спорте сейчас то же самое. Раньше доминировала команда Нидерландов, но теперь каждый может выиграть. Посмотрите на Норвегию — они двукратные олимпийские чемпионы.