Пекин-2022 | Прыжки с трамплина. Женщины. Первое золото Игр в прыжках – у Урши Богатай

Первый комплект медалей в прыжках с трамплина на Олимпийских играх в Пекине был разыгран в соревнованиях женщин на нормальном трамплине (К95). В драматичной развязке словенка Урша Богатай смогла на 2,2 балла опередить Катарину Альтхаус из Германии и завоевать золотую медаль. У Альтхаус – серебро, бронза – еще у одной представительницы Словении – Ники Крижнар. Лучшая из представительниц команды ROC Ирина Аввакумова заняла седьмое место.

В первой попытке спортсменки совершили несколько отличных прыжков, словно доказывая, что и в отсутствие лидера общего зачета Кубка мира австрийки Мариты Крамер, пропускающей Олимпиаду из-за коронавируса, уровень соревнований остается невероятно высоким. Урша Богатай установила рекорд трамплина, улетев на 108 метров. Однако сумма баллов (118,0) не позволила ей стать текущим лидером, так как у Катарины Альтхаус при меньшей дальности прыжка (105,5 метра) оказались чуть лучше оценки за технику и надбавка за погодные условия – ее результат в первой попытке составил 121,1 балла. Замкнула тройку лучших после первой серии Ника Крижнар с прыжком на 103 метра, который принес ей 113,9 балла. Чуть ниже разместились чемпионка мира-2021 в этой дисциплине Эма Клинец из Словении (112,1 балла) и одна из самых титулованных спортсменок в истории этого вида спорта Сара Таканаси из Японии (108,7). Именно этой пятеркой прыгуний перед вторым прыжком ограничился круг главных претенденток на медали.

Лучшая спортсменка команды ROC Ирина Аввакумова тоже выполнила стартовую попытку очень неплохо, и прыжок на 95 метров принес ей девятое место по итогам первой серии с результатом 99,6 балла. Правда, отрыв Ирины от третьего места составлял уже около 14 баллов, и ее шансы на медаль выглядели весьма скромными. Еще три представительницы команды ROC также выполнили программу-минимум, попав по итогам первой попытки в тридцатку лучших и проучив таким образом право выступить во второй: Ирма Махиня – с 17-м результатом (85,4 балла), Александра Кустова – с 20-м (81,4), Софья Тихонова – с 27-м (70,3).

Ирина Аввакумова исполняет вторую попытку Фото © 2022 Getty Images

Во второй попытке Аввакумова улетела лишь на 89,5 и была настолько расстроена этим результатом, что даже схватилась за голову прямо на горе приземления. Тем не менее, результат 96,7 балла и сумма 196,3 позволили ей не только сохранить свою позицию, но даже продвинуться в итоговом протоколе на два места вперед – Ирина стала седьмой. Удачный второй прыжок позволил пробиться в десятку лучших на турнире и Ирме Махиня, которая улучшила свою позицию, которую занимала после первой попытки, сразу на семь строчек. Александра Кустова стала в итоговом протоколе олимпийского турнира 17-й, Софья Тихонова – 26-й.

А вот в борьбе за медали развязка оказалась по-настоящему драматичной. Во второй попытке почти все лидеры, кроме прыгнувшей чуть хуже Эмы Клинец, показали примерно одинаковые прыжки. Сара Таканаси и Урша Богатай улетели на ровно на 100 метров, Ника Крижнар – на 99,5. В результате статус-кво в таблице сохранился, и все зависело от заключительного прыжка лидера после первой попытки – Катарины Альтхаус. Однако четырехкратная чемпионка мира в командных турнирах вновь не смогла совладать с нервами и впервые в жизни выиграть крупный турнир в индивидуальных соревнованиях. Прыжок на 94 метра – и сумма Альтхаус по итогам двух попыток (236,8) оказалась на 2,2 балла хуже, чем у Богатай. Таким образом в активе словенки сегодня – полная коллекция достижений: самый дальний прыжок соревнований, рекорд трамплина и – самое главное – золото Олимпийских игр.

Полное расписание и результаты соревнований по прыжкам с трамплина в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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