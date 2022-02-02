Пекин-2022 | Прыжки с трамплина: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты

Соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 14 февраля 2022 года. Будет разыграно 5 комплекта медалей. Команда ОКР не входит в число главных претендентов на медали, но приятные сюрпризы все же возможны.

На последнем предолимпийском этапе Кубка мира Александра Кустова сенсационно стала третьей. До этого почти три года российские прыгуны с трамплина у мужчин и женщин не добивались таких результатов. Для них попадание даже в топ-10 личных соревнований расценивается как успех. В принципе, если прыгуны команды ОКР на Играх-2022 сумеют у мужчин и у женщин попасть в десятку в личных стартах, а в командных соревнованиях войти в топ-6 – это уже будет вполне достойно. У женщин главные надежды помимо Кустовой связаны с опытнейшей Ириной Аввакумовой, у мужчин – в пятерку лучших на одном из этапов нынешнего сезона пробился Евгений Климов. В его карьере даже есть победа на этапе Кубка мира, но сейчас бывший двоеборец не настолько силен. Определенные надежды связаны с 18-летним Данилом Садреевым, эпизодически демонстрирующим очень далекие прыжки.

У мужчин главным фаворитом олимпийских соревнований считается победитель «Турне четырех трамплинов» нынешнего сезона японец Рею Кобаяси, хотя перехвативший у него лидерство в Кубке мира немец Карл Гайгер также находится в хорошей форме. Да и норвежцев во главе с Мариусом Линдвиком нельзя недооценивать. К тому же в прыжках с трамплина на Олимпиадах часты сенсации, так что выиграть может едва ли не любой из довольно широкого круга претендентов. У женщин в отсутствие лидера Кубка мира Мариты Крамер, сдавшей положительный тест на ковид, главными претендентками считаются немка Катарина Альтхаус, японка Сара Таханаси и словенки во главе Эмой Клинец.

Александра Кустова обнадежила перед Олимпиадой Фото © 2019 Getty Images

Состав команды ОКР

Женщины: Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ирма Махиня

Мужчины: Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков

Более подробная информация о прыгунах с трамплины команды ОКР - здесь

Прыжки с трамплина на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

5 февраля, суббота

Женщины К-98. Личные соревнования. Начало в 13:45

6 февраля, воскресенье

Мужчины К-98. Личные соревнования. Начало в 14:00

7 февраля, понедельник

Микст. Смешанные командные соревнования. Начало в 14:45

12 февраля, суббота

Мужчины К-125. Личные соревнования. Начало в 14:00

14 февраля, понедельник

Мужчины. Командные соревнования. Начало в 14:00

Полное расписание и результаты соревнований по прыжкам с трамплина в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Полное расписание и результаты соревнований по прыжкам с трамплина в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по прыжкам с трамплина в Пекине читайте здесь