Пекин-2022 | Прыжки с трамплина: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты
Шансы, состав и конкуренты команды ОКР по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх в Пекине, 5 – 14 февраля 2022 года
Соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 14 февраля 2022 года. Будет разыграно 5 комплекта медалей. Команда ОКР не входит в число главных претендентов на медали, но приятные сюрпризы все же возможны.
На последнем предолимпийском этапе Кубка мира Александра Кустова сенсационно стала третьей. До этого почти три года российские прыгуны с трамплина у мужчин и женщин не добивались таких результатов. Для них попадание даже в топ-10 личных соревнований расценивается как успех. В принципе, если прыгуны команды ОКР на Играх-2022 сумеют у мужчин и у женщин попасть в десятку в личных стартах, а в командных соревнованиях войти в топ-6 – это уже будет вполне достойно. У женщин главные надежды помимо Кустовой связаны с опытнейшей Ириной Аввакумовой, у мужчин – в пятерку лучших на одном из этапов нынешнего сезона пробился Евгений Климов. В его карьере даже есть победа на этапе Кубка мира, но сейчас бывший двоеборец не настолько силен. Определенные надежды связаны с 18-летним Данилом Садреевым, эпизодически демонстрирующим очень далекие прыжки.
У мужчин главным фаворитом олимпийских соревнований считается победитель «Турне четырех трамплинов» нынешнего сезона японец Рею Кобаяси, хотя перехвативший у него лидерство в Кубке мира немец Карл Гайгер также находится в хорошей форме. Да и норвежцев во главе с Мариусом Линдвиком нельзя недооценивать. К тому же в прыжках с трамплина на Олимпиадах часты сенсации, так что выиграть может едва ли не любой из довольно широкого круга претендентов. У женщин в отсутствие лидера Кубка мира Мариты Крамер, сдавшей положительный тест на ковид, главными претендентками считаются немка Катарина Альтхаус, японка Сара Таханаси и словенки во главе Эмой Клинец.
Состав команды ОКР
- Женщины: Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ирма Махиня
- Мужчины: Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков
Более подробная информация о прыгунах с трамплины команды ОКР - здесь
Прыжки с трамплина на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
5 февраля, суббота
- Женщины К-98. Личные соревнования. Начало в 13:45
6 февраля, воскресенье
- Мужчины К-98. Личные соревнования. Начало в 14:00
7 февраля, понедельник
- Микст. Смешанные командные соревнования. Начало в 14:45
12 февраля, суббота
- Мужчины К-125. Личные соревнования. Начало в 14:00
14 февраля, понедельник
- Мужчины. Командные соревнования. Начало в 14:00
Полное расписание и результаты соревнований по прыжкам с трамплина в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
Полное расписание и результаты соревнований по прыжкам с трамплина в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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