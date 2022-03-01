Пекин-2022 | Прыжки с трамплина. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх в Пекине проходили с 5 по 14 февраля 2022 года в Центре прыжков с трамплина Гуяншу. Было разыграно 5 комплектов наград, успешнее всего выступила сборная Словении, завоевавшая две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Прыгуны с трамплина ROC выиграла серебро в смешанном командном турнире, что стало, безусловно, сенсацией со знаком «плюс». Да и в личных соревнованиях прыгуны ROC превзошли довольно скромные ожидания. Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в прыжках с трамплина.

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Медальные результаты команды ROC:

🥈 Смешанные командные соревнования — Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов

Если в каких-то зимних видах спорта одну медаль для ROC могли посчитать обыденностью или даже неудачей, то в прыжках это первый успех более чем за полвека даже с учетом результатов сборной СССР, в составе которой Владимир Белоусов выиграл золото в 1968 году. Команда ROC в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова не входила в число фаворитов командного микста, хотя предшествовавшие личные олимпийские соревнования внушали определенный оптимизм. В целом все участники квартета показали достойные прыжки, но и без везения не обошлось. У соперников из Японии, Германии, Австрии и Норвегии не засчитали по прыжку из-за проблем с комбинезонами, не соответствовавшими регламенту.

Впрочем, чужие неудачи не отменяют того факта, что у ROC собралась сильнейшая команда за долгие годы, сочетающая опыт Аввакумовой и Климова и молодость тинейджеров Махини и Садреева. Как рассказал после завершения командного микста 18-летний Данил, будущее у прыжков с трамплина в стране светлое – на подходе еще несколько талантливых ребят.

Что же касается личных соревнований, то и здесь на нормальном трамплине были показаны неожиданно хорошие результаты. Если на этапах Кубка мира у женщин и, особенно, мужчин попадание в топ-10 были редкостью, то здесь в первую десятку пробились сразу по двое представителей ROC, которые затем и стали серебряными героями смешанных соревнований. У женщин Аввакумова, пусть и не превзошла свой результат Игр-2018 в Пхенчхане (четвертое место), выступила заметно лучше, чем на предшествовавших Олимпиаде этапах Кубка мира – стала седьмой. 19-летняя Махиня и вовсе добилась лучшего достижения в карьере на международных стартах, замкнув десятку сильнейших.

У мужчин на нормальном трамплине двое прыгунов ROC и вовсе вошли в топ-8, что можно счесть выдающимся результатом. Евгений Климов повторил лучшее достижение на Кубке мира в нынешнем сезоне, заняв пятое место, Садреев стал восьмым, как и Махиня установив таким образом личное достижение на международных стартах. Причем и Евгений и Данил вполне могли претендовать и на медали – Климов проиграл бронзовому призеру Давиду Кубацки из Польши менее пяти баллов, Садреев не дотянул до медали 6,5 очков. По меркам прыжков, отставания были совсем незначительными. На большом трамплине результаты были не столь впечатляющими, пусть и не провальными – Климов и Садреев пробились в топ-20, в командном турнире у мужчин сборная ROC сенсацию не сотворила, оставшись седьмой.