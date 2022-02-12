Пекин-2022 | Прыжки с трамплина. Норвежец Мариус Линдвик завоевал золотую медаль на большом трамплине

На Олимпийских играх 2022 в Пекине в прыжках с трамплина К-125 победил норвежец Мариус Линдвик, опередив японца Риою Кобаяси на 3,3 балла. Бронза – у немца Карла Гайгера. Представители команды ROC Даниил Садреев и Евгений Климов заняли 16-е и 18-е места, Роман Трофимов – 23-е.

Квалификация, которая прошла накануне, позволяла прыгунам из ROC рассчитывать на приличное выступление в день финалов. Садреев показал пятый результат, получив за свой прыжок 127,3 балла. Он всего 0,3 уступил трехкратному чемпиону мира Штефану Крафту. Также в финал пробились Евгений Климов с 13 места и Роман Трофимов с 16-го. Лучшим на предварительных соревнованиях стал Линдвик. Совсем немного от него отстал Кобаяси. Ожидалось, что они в итоге и разыграют золото в решающий день.

И, казалось, Кобаяси имеет больше шансов. Он уже брал золото Олимпийских игр в Пекине в прыжках со среднего трамплина. Плюс едва не затащил Японию в призеры командных соревнований, несмотря на отмену одного прыжка. Спортсмен явно в идеальной форме и вряд ли упустил бы возможность стать двукратным олимпийским чемпионом. Первый прыжок финального раунда у японца получился феноменальным, он установил рекорд трамплина, улетев на 142 метра. Но и Линдвик был рядом, хоть его попытка была немного скромнее. Плюс сразу несколько прыгунов боролись за бронзу. Однако спортсменов ROC в этом списке не было – Садреев был только 14-й, а Климов и вовсе 22-й. Второй прыжок превратился для них в формальность, хотя даже такой результат можно признать приличным прогрессом после Олимпийских игр 2018 года

Интрига держалась до последних минут. Гейгер совершил классный прыжок и закрепился на третьем месте. Его бронзе уже ничто не угрожало, когда оставались лишь Линдвиг и Кобаяси. Норвежец прыгал первым и улетел очень далеко. После этого он вскинул руки вверх, понимая, что это как минимум серебро, но и серьезная заявка на золото. Кобаяси прыгал последним. Ему нужно было выступить не хуже, чем в первой попытке. Но улетел он недостаточно далеко. И с учетом оценок судей оказался на втором месте. А 23-летний Линдвик впервые в карьере взял золотую медаль Олимпийских игр.

Последнее медальное соревнование в прыжках пройдет 14 февраля. Мужчины выступят в командных соревнованиях.