Пекин-2022. Прыжки на лыжах с трамплина. Историческое серебро ROC в командном миксте

На турнире смешанных команд в прыжках с трамплина на Олимпийских играх в Пекине сборная ROC завоевала серебряные медали.

Подробности этого невероятного по сценарию исторического турнира будут опубликованы здесь совсем скоро.

Дальше неожиданностей стало еще больше. Перед вторым раундом судьи объявили о дисквалификации спортсменок Японии и Германии, прыжки которых также не пошли в зачет. Таким образом, все эти команды резко опустились вниз в таблице соревнований, а сборная ROC перешла на третью позицию. Впереди на 9 баллов была команда Норвегии, а еще на 50 с лишним очков было у прыгунов Словении.

В финальной серии вновь не очень удачно получился прыжок у Махини, после которого команда ROC еще более отстала от норвежцев и оказалась недалеко от сборной Канады, сенсационно включившейся в борьбу за медали в этом виде. Однако хорошо исполнивший свою вторую попытку Садреев вновь приблизил команду ко второму месту. А дальше - новый сюрприз: из-за неправильной экипировки участницы одного прыжка в зачет турнира лишилась и сборная Норвегии, после чего спортсмены ROC стали вторыми.

Отрыв от канадцев рос, но, казалось, что те, в свою очередь, спокойно возьмут бронзу. Но соперничать с ними неожиданно попробовала команда Японии. Эта сборная из-за дисквалификации лишилась еще одного прыжка, но благодаря удивительному Рюою Кобаяси они почти добрались до третьего место. Не хватило им в итоге совсем немного (около 8 баллов), но канадцы все-таки защитили свою медаль.

Словенцы в составе Ники Крижнар, Урши Богатай, Тими Зайца и Петера Превца были в этот пекинский вечер вне конкуренции. А заключительный прыжок лидера команды ROC Евгения Климова, улетевшего в финальной попытке на 103 метра окончательно снял все вопросы по поводу распределения мест на пьедестале - это был действительно серебряный полет.