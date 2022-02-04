Пекин-2022 | Никита Кацалапов: «Я просто отдал первое место нашим соперникам»

Спортсмены сборной ОКР Никита Кацалапов и Виктория Синицина заняли второе место по итогам ритм-танца в рамках командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. За своё выступление они получили 85,05 балла. Победителями в этом виде программы стали американские фигуристы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (86,56). Тройку лучших замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83). После выступления Никита и Виктория признались журналистам, что очень расстроены, но извлекли урок из произошедшего.

- Всё шло хорошо, но, допустив единственную ошибку в исполнении программы, я просто отдал первое место нашим соперникам. Но только сегодня. Виктория сказала мне на льду: «Успокойся, давай продолжать». К сожалению, маленькая ошибка стоила нам большого количества баллов. Я очень расстроен, но мы извлекли урок, - сказал Никита Кацалапов.

- Мы исполнили всё довольно хорошо. Прекрасно отработали программу на тренировках, да и на льду сегодня тоже, но допустили небольшую ошибку во второй части танца. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше, - отметила Виктория Синицына.