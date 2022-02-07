Пекин-2022 | Никита Кацалапов: «Обожаю то, что делаю»

Капитан сборной ROC по фигурному катанию на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Никита Кацалапов вышел к журналистам после произвольного танца в паре с Викторией Синициной. По итогам своего проката фигуристы заняли второе место, однако по сумме баллов уже на тот момент ﻿команда ROC досрочно гарантировала себе золотые медали. Никита признался, что пока еще не ощущает себя двукратным олимпийским чемпионом и объяснил, почему для него было так важно повторить свое достижение.

- Никита, почему вы даете интервью один?

- У Виктории сильно затекли ноги после проката. Честно говоря, у меня тоже, я мечтаю дойти до раздевалки, снять коньки и до конца выдохнуть.

- Учитывая, что катали и ритм-танец, и произвольный, не боялись перегореть?

- Нет, мы на самом деле, еще не зная стратегии нашей команды, кто поедет на Олимпиаду, будет ли она, поставили с Викой себе задачу, что если мы едем, то будем готовы катать в двух видах все программы. Поэтому были заранее уже настроены.

- На вас лежит огромная ответственность — вы в этот раз еще и капитан. Как удается совмещать все это?

- Вы знаете, пока мне было нетрудно. Вчера я успел посмотреть выступления ребят, это было не так поздно, пресс-конференция заняла всего лишь 20 минут…

- Какую цель сейчас ставите вместе с Викторией на индивидуальные соревнования?

- Могу так сказать: нам нужно сейчас выдохнуть, сделать небольшой перерыв, восстановить все наши мышцы, наши тела и начать ставить цели.

- У вас уже было олимпийское золото. Почему для вас важно получить его во второй раз?

- Потому что это моя жизнь. Я обожаю то, что я делаю, мне нравится то, что мы делаем с Викторией. Я кайфую от этого.