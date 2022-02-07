Пекин-2022 | Никита Кацалапов: «Обожаю то, что делаю»
Первый в истории двукратный олимпийский чемпион в командном турнире о своем выступлении
Капитан сборной ROC по фигурному катанию на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Никита Кацалапов вышел к журналистам после произвольного танца в паре с Викторией Синициной. По итогам своего проката фигуристы заняли второе место, однако по сумме баллов уже на тот момент команда ROC досрочно гарантировала себе золотые медали. Никита признался, что пока еще не ощущает себя двукратным олимпийским чемпионом и объяснил, почему для него было так важно повторить свое достижение.
- Никита, почему вы даете интервью один?
- У Виктории сильно затекли ноги после проката. Честно говоря, у меня тоже, я мечтаю дойти до раздевалки, снять коньки и до конца выдохнуть.
- Учитывая, что катали и ритм-танец, и произвольный, не боялись перегореть?
- Нет, мы на самом деле, еще не зная стратегии нашей команды, кто поедет на Олимпиаду, будет ли она, поставили с Викой себе задачу, что если мы едем, то будем готовы катать в двух видах все программы. Поэтому были заранее уже настроены.
- На вас лежит огромная ответственность — вы в этот раз еще и капитан. Как удается совмещать все это?
- Вы знаете, пока мне было нетрудно. Вчера я успел посмотреть выступления ребят, это было не так поздно, пресс-конференция заняла всего лишь 20 минут…
- Какую цель сейчас ставите вместе с Викторией на индивидуальные соревнования?
- Могу так сказать: нам нужно сейчас выдохнуть, сделать небольшой перерыв, восстановить все наши мышцы, наши тела и начать ставить цели.
- У вас уже было олимпийское золото. Почему для вас важно получить его во второй раз?
- Потому что это моя жизнь. Я обожаю то, что я делаю, мне нравится то, что мы делаем с Викторией. Я кайфую от этого.