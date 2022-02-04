Пекин-2022 | Никита Кацалапов: «Мы чувствуем, что как команда сильны»

Капитан сборной ROC по фигурному катанию на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Никита Кацалапов выразительно подвёл итоги первого соревновательного дня на пресс-конференции. Оценив выступление команды как достойное, фигурист призвал партнёров «не выпрыгивать из штанов», чтобы добиться нужного итогового результата.

- Все члены нашей команды выступили очень достойно. Мы ждём девочек в короткой программе. Уверен, что Камила справится — она замечательно готова, в этом нет сомнений. Всем, кто откатал короткую программу, нужно выдохнуть и мысленно настраиваться на произвольный прокат.

- Вы — фавориты соревнований, но после первого дня располагаетесь лишь на втором месте. Всё ещё рассчитываете оправдать ожидания болельщиков?

- Да, у нас очень сильная команда. Все ребята выкладывались на максимум, так же, как и мы с Викторией. К сожалению, произошла ошибка, но не страшно, есть ещё произвольная программа. Да, мы понимаем, мы чувствуем, что как команда сильны. Думаю, что если все сделают то, что они умеют, если все не будут, как у нас в России говорят, выпрыгивать из штанов, а покажут то, что мы натренировали за весь сезон, то результат будет замечательным.

- Следует ли из этого, что вы будете выступать в произвольной программе?

- Этот вопрос лучше задать организационному штабу команды, так как я этой информацией сейчас не располагаю. Мы с Викторией готовы.