Пекин-2022 | Никита Кацалапов: «Командные соревнования идут на пользу фигурному катанию»

Капитан «золотой» сборной ROC по фигурному катанию на командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине Никита Кацалапов поделился своей радостью от чемпионства, отпраздновать которое придется позже из-за подготовки к личным соревнованиям.

- Вы теперь двукратный олимпийский чемпион. Поделитесь своими эмоциями.

- Я очень счастлив. Я очень горжусь всеми членами нашей команды, нашей замечательной золотой команды. Все выполнили свои программы практически безукоризненно, все отдавались по полной. Мы поддерживали друг друга. Наша задача сейчас — немножко выдохнуть. Отпразднуем мы, скорее всего, попозже, потому что нам еще предстоит индивидуальный зачет, и мы к нему будем готовиться.

- Какова ваша роль в команде ROC? Все-таки вы более опытный, вокруг вас много молодых ребят?

- Простая. Я уверен в каждом из ребят. При том при всем у них есть замечательные опытнейшие тренеры. Все что я делал: мог просто сказать кому-то пару хороших напутственных слов.

Команда ROC — счастливые триумфаторы Пекина-2022 Фото © USA TODAY Sports

- Командные соревнования — это относительно новый вид. Фигурное катание раньше было индивидуальным спортом. Каково для вас получать такие медали, по сравнению с индивидуальными?

- Как бы громко это ни звучало, я бы, возможно, ввел медаль даже за каждый вид программы, как в художественной гимнастике, например: чтобы и за короткую можно было стать призером, и за произвольную отдельно. На самом деле, благодаря, наверное, Team Trophy, который проходит в Японии, этот командный вид приобрел такую популярность. Он создает какой-то особый командный дух в фигурном катании, когда все члены сборной присутствуют при твоем прокате, сидят и отдают тебе всю свою энергию. Мне кажется, это очень здорово и идет только на пользу фигурному катанию.

- Многие ветераны считают, что медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира. Что бы вы им ответили? Как можно поднять престиж командного турнира, если в него кто-то до сих пор не верит?

- Наш спорт не стоит на месте, фигурное катание движется вперед. Ранее уже звучал хороший вопрос о том, как мы оцениваем этот турнир, и представители команд Японии и Соединенных Штатов Америки были солидарны со мной в том, что это очень здорово, это дает новые ощущения не только нам, спортсменам, но и еще и всем зрителям, которые наблюдают за борьбой именно команд. Это вообще никак не нивелирует значимость личной медали. Абсолютно точно все ребята из нашей команды уже настраиваются на индивидуальные соревнования, чтобы выдать там не менее замечательные прокаты.