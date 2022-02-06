Пекин-2022 | Никита Кацалапов: «Камила Валиева хрупкая, но очень сильная — уж точно сильнее меня»
Капитан ROC по фигурному катанию — о Камиле Валиевой и Марке Кондратюке
Автор: Елена Михеева
Капитан сборной ROC по фигурному катанию на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Никита Кацалапов подвел итоги второго соревновательного дня, восхитился выступлениями Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, удивился замене в американской команде, а также признался, что и сам не знает, в чем секрет русских девушек.
- Сегодня замечательный день. Камила откатала свою программу безупречно. Не к чему придраться, мы очень счастливы за нее. Марк великолепнейшим образом завершил соревновательный день среди команд. Откатался блестяще, откатался на полную катушку, если можно так сказать, исполнил все чисто. Мы очень рады и счастливы.
- Не были ли вы удивлены тому, что американская федерация поменяла фигуриста на произвольную программу?
- На самом деле, когда вышел Винсент, мы были удивлены, да. Но это естественно, мы же не знаем, какова стратегия американской команды. Наверное, Нэйтан хочет показать просто какой-то божественный уровень катания и сохранить силы для личного вида. Думаю, команда знала, на что идет и что делает.
- Вы уже сказали, что Камила безупречно откатала свою программу. Как бы вы могли в целом оценить роль этой 15-летней девочки в вашей команде?
- Я могу сказать точно, что в этой хрупкой девчонки собрались все лучшие качества для фигуристки. Она мотивирует всю команду. Она замечательный человек. Она потрясающий спортсмен. Она очень трудоспособная. Конечно же, смотреть за ее выступлениями — это одно удовольствие. Она еще и улучшает их от соревнования к соревнованию. Это очень здорово, что у нас есть такие спортсмены. Речь не только о Камиле, у нас есть много молодых ребят. Посмотрите на Марка Кондратюка, есть еще Аня Щербакова, Саша Трусова… У нас много молодых спортсменов, которые могут стать просто величайшими фигуристами.
Камила Валиева и тренеры, хранящие секреты даже от своих
Фото © AFLO SPORT
- Вы говорите, что Камила такая хрупкая, но на льду эта хрупкость совершенно не чувствуется… Не могли бы вы раскрыть нам секрет, почему русским фигуристкам настолько хорошо удается четверной прыжок?
- Вам нужно задать этот вопрос Этери. Тут точно есть какой-то секрет, но мне самому остается только гадать, какой именно. Она тоненькая, юная и это воспринимается как хрупкость, но при этом она очень сильная — уж точно сильнее меня.
- У россиянок действительно очень зрелое катание, но есть ли что-то, что все-таки выдает их юный возраст?
- На самом деле, когда я смотрю, как эти девчонки катаются, возраст уходит из головы, ты просто наслаждаешься катанием, наслаждаешься сложностью элементов, которые они выполняют, восхищаешься тем, как они работают и что показывают всему миру. Они очень сильные, очень заряженные. Мы видимся не так часто, даже на соревнованиях из-за разного расписания пересекаемся редко. Наверное, у них есть какие-то детские повадки, но когда девчонки выходят на лед, все это пропадает. Они становятся сфокусированными.
- Приходят ли члены команды к вам как к капитану за советами?
- Мой единственный совет был Марку Кондратюку перед выступлением в короткой программе. Я просто сказал ему, чтобы он кайфовал на льду. Это его первые Олимпийские игры, чтобы он раскрылся полностью и просто сделал все так же круто, как на чемпионатах России и Европы. Я считаю, что у каждого из ребят есть свои тренеры и было бы неправильно лезть. Может быть, у них свой особый настрой, который я могу сбить. Надеюсь, Марку помогло то, что я сказал. Но в целом видно, что ребята уверены в себе и без советов знают, что делают.