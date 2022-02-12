Пекин-2022 | Никита Кацалапов: «Это было чисто, это было уверенно, это было вдохновенно»

Фигуристы ROC Никита Кацалапов и Виктория Синицина вышли к журналистам после исполнения своего ритм-танца на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спортсмены признались, что получили огромное удовольствие от выступления, за которое получили свои максимальные баллы в этом сезоне и в карьере.

— У вас личный рекорд. Какие впечатления от проката?

Никита Кацалапов: Мы довольны сегодняшним катанием. Это было чисто, это было уверенно, это было вдохновенно. И мы, и наши тренеры полностью удовлетворены. Это лучший прокат в сезоне, скорее всего.

Виктория Синицина: Я полностью согласна с Никитой. Это было огромное удовольствие — кататься сегодня.

— Что думаете о соперничестве с французской парой? Считаете ли вы их своими соперниками?

Никита Кацалапов: Во-первых, мы соскучились очень сильно по ребятам. Одно удовольствие на них смотреть — это правда, это искренне. Во-вторых, столько работы происходит в наших головах, чтобы выйти и самим хорошо откататься, что просто не остается времени, сил и желания думать о соперниках, думать о баллах и оценках. Мы настроены только на себя.

Томительное ожидание оценок после безошибочного проката Фото © 2022 Getty Images

— А насколько настрой сейчас отличается от настроя на командный турнир?

Виктория Синицина: Это совершенно другой вообще выход на лед, другой настрой абсолютно. Ты катаешься лично за себя. Как там показывал максимум, так и здесь, но по ощущениям внутренним я даже не могу передать. Это совершенно другие эмоции.

Никита Кацалапов: Могу добавить только одно: что в командном турнире, что в индивидуальном мы очень ответственно относимся к тому, как мы катаемся, к тому, как выходим на лед. В этом разницы точно нет. Оба турнира для нас важны.

— На вас оказало какое-то влияние то, что в командном турнире вы остались позади американцев?

Никита Кацалапов: Нет, наверное, это все-таки нас взбодрило. Во-первых, мы катались не чисто: я сделал несколько помарок, причем в обеих программах. Сегодня я в короткой программе уже исправился. Еще не все ребята завершили выступление, но повторю, что прокатом мы очень довольны.

— Как теперь будете настраиваться на произвольную программу?

Никита Кацалапов: Посмотрим. Надо выспаться. Сегодня был длинный день. В целом хотим, чтобы настроение осталось точно таким же, как сегодня: спокойное, уверенное.