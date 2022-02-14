Пекин-2022 | Никита Кацалапов: «Это все благодаря Вике!»

Фигуристы ROC Никита Кацалапов и Виктория Синицина завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в танцах на льду. После выступления спортсмены поделились своей радостью от награды, рассказали, что чувствовали во время своего проката и как наблюдали за произвольным танцем главных конкурентов, а также ответили на вопрос о возможности выступления на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо через четыре года.

Вы — серебряные медалисты. Какие чувства испытываете сейчас?

Никита Кацалапов: Мы суперсчастливы. Мы годимся тем, какую работу проделали, тем, как провели эти Олимпийские игры. Гордимся тем, какой это путь получился для нас, — и со взлетами, и с падениями. Мы безумно счастливы и рады.

Никита, вы достигли невероятного результата в танцах на льду: вы первый олимпийский медалист с разными партнершами. Раньше вы выступали с Еленой, сейчас — с Викторией. Как отличаются ваши эмоции сегодня от тех, что были восемь лет назад?

Никита Кацалапов: Для меня это был такой жизненный челлендж… Я так счастлив тому, что сейчас происходит, что происходило в моей жизни… Я сейчас безумно благодарен Виктории за то, что она со мной рядом, за то что она сделала для нас. Это все благодаря Вике!

Что вы чувствовали с того момента, как ступили на лед сегодня?

Виктория Синицина: Эти эмоции очень сложно передать словами. Я точно могу сказать, что когда вышла на лед после разминки, была настолько в фокусе, настолько сконцентрирована и настолько воодушевлена, что мне никакие лишние мысли в голову не лезли. Я просто смотрела на Никиту, в его глаза и чувствовала уверенность и поддержку. Когда мы встали в начальную позу, на протяжении всего проката я была настолько в осознании каждого элемента, каждого движения… Для меня выступление пролетело так быстро и так эмоционально, что мне хотелось кричать, плакать и радоваться одновременно. Это было круто.

Говорят, что во время Олимпиады у спортсменов лучшая форма. Как считаете, в вашем случае так и есть?

Виктория Синицина: Думаю, мы сейчас действительно в нашей лучшей форме. И я согласна с тем, что спортсмены набирают именно к таким важнейшим стартам и вообще к концу сезона свою лучшую форму.

Было ли что-то, что не удалось реализовать?

Никита Кацалапов: Нет, мы полностью сделали все, что могли.

«Это и спорт, и искусство одновременно» — Виктория Синицина Фото © GETTY IMAGES

Как вы относитесь к победе Габриэллы и Гийома? Согласны ли вы с ней?

Виктория Синицина: Конечно, мы поздравляем ребят. Они огромные молодцы, они прекрасно катаются, у них потрясающая программа в этом году.

У вас была возможность посмотреть их выступление? Если да, что вы чувствовали, наблюдая за этим прокатом?

Виктория Синицина: Мы только зашли в комнату ожидания, когда Габи с Гийомом уже начали кататься. Естественно, мы смотрели. Я, честно, переживала как спортсмен. Ребята сделали всю свою работу потрясающе, откатались очень хорошо, чисто, проникновенно, и я их поздравляю от всей души.

Если говорить о будущих целях, увидим ли мы вас на следующей Олимпиаде?

Никита Кацалапов: Вы торопите события. Нам сейчас нужно насладиться тем, что мы сделали, немножко выдохнуть и пару дней просто выспаться как следует, потому что эта Олимпиада была достаточно трудной.

Виктория Синицина: Да, мы только закончили свои соревнования, хочется немножко отдохнуть, выдохнуть. В голове сейчас совершенно другие мысли. Хочется просто понять и принять все, что произошло здесь.

Никита, на пресс-конференции вы упоминали об операции на спину…

Никита Кацалапов: Я не говорил, что она будет, но есть такой вариант, потому что проблема со спиной никуда не уйдет в любом случае. Будем думать сейчас.

Танцы на льду не так популярны, как одиночное катание. Как можно было бы больше популяризировать ваш вид?

Виктория Синицина: Каждый из нас, медалистов, сделал огромную историю в фигурном катании, в танцах на льду. Действительно наш вид фигурного катания чуть менее популярен, но я думаю, что он более разнообразный и, возможно, даже в каких-то сферах сложнее. Мы действительно настолько разносторонние люди… Это и спорт, и искусство одновременно. Нам нужно всем интересоваться и знать столько всего, начиная с музыки и заканчивая разными танцами. Думаю, что это очень интересный спорт. Хочется намного больше популяризировать его в мире.

Сегодня День святого Валентина. Как вы собираетесь его отмечать? Есть ли какие-то планы?

Виктория Синицина: На самом деле нет никаких планов.

Никита Кацалапов: Сходим в столовку…

Виктория Синицина: Сядем друг напротив друга.