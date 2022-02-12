Пекин-2022 | Никита Гусев: «Мы потихоньку начинаем играть все лучше и лучше»

Нападающий команды ROC Никита Гусев после поражения от чехов (5:6 ОТ) в заключительной игре мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине, отметил, что небольшой перерыв даст команде время подготовиться, немножко выдохнуть и с новыми силами подойти к плей-офф.

— Когда после 1:0 и 2:0 11 голов за матч, ощущения веселее?

— Да нет, проиграли, поэтому не веселее на самом деле.

— Как складывался матч, что получился таким результативным?

— Не знаю, мы в своей игре ничего не меняли, старались больше бросать, больше моментов создавать.

— У вас ассистентский хет-трик — можно говорить о том, что лучше почувствовали игру?

— Тут самое важное — чтобы команда выигрывала. Поэтому лучше играть 1:0 и побеждать, чем личные очки набирать.

— Но чувствуется все-таки прогресс команды, несмотря на поражение?

— Мы потихоньку начинаем все лучше и лучше играть. Надеюсь, в следующем матче продолжим.

— Большинство реализовали в первый раз на турнире…

— Это хорошо, что забили, но у нас много попыток, надо улучшать этот компонент.

— Но и в меньшинстве напропускали…

— Над меньшинством надо поработать.

— Сейчас будет небольшой перерыв. Он даст возможность все проанализировать, лучше подготовиться?

— Думаю, да. Это даст нам время подготовиться, немножко выдохнуть и с новыми силами подойти к плей-офф.