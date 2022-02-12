Пекин-2022 | Никита Гусев: «Мы потихоньку начинаем играть все лучше и лучше»
Нападающий хоккейной команды ROC — о поражении от Чехии
Нападающий команды ROC Никита Гусев после поражения от чехов (5:6 ОТ) в заключительной игре мужского группового турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине, отметил, что небольшой перерыв даст команде время подготовиться, немножко выдохнуть и с новыми силами подойти к плей-офф.
— Когда после 1:0 и 2:0 11 голов за матч, ощущения веселее?
— Да нет, проиграли, поэтому не веселее на самом деле.
— Как складывался матч, что получился таким результативным?
— Не знаю, мы в своей игре ничего не меняли, старались больше бросать, больше моментов создавать.
— У вас ассистентский хет-трик — можно говорить о том, что лучше почувствовали игру?
— Тут самое важное — чтобы команда выигрывала. Поэтому лучше играть 1:0 и побеждать, чем личные очки набирать.
— Но чувствуется все-таки прогресс команды, несмотря на поражение?
— Мы потихоньку начинаем все лучше и лучше играть. Надеюсь, в следующем матче продолжим.
— Большинство реализовали в первый раз на турнире…
— Это хорошо, что забили, но у нас много попыток, надо улучшать этот компонент.
— Но и в меньшинстве напропускали…
— Над меньшинством надо поработать.
— Сейчас будет небольшой перерыв. Он даст возможность все проанализировать, лучше подготовиться?
— Думаю, да. Это даст нам время подготовиться, немножко выдохнуть и с новыми силами подойти к плей-офф.