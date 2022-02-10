Пекин-2022 | Нейтан Чен: «Эта медаль не была бы возможна без всех тех, кто поддерживал меня»

Американский фигурист Нейтан Чен, выигравший золото Олимпийских игр в Пекине, рассказал, что значит для него завоеванная медаль, и подчеркнул, что этот результат принадлежит не ему одному.

- Эмоций слишком много, чтобы осмыслить все, я переполнен счастьем. Конечно, есть много вещей, которые я мог бы сделать лучше, но в целом я очень рад, что смог выполнить поставленную программу. Сейчас у меня внутри просто вихрь. Конечно же, были вещи, на которых я должен был предельно сфокусироваться, но моя программа была поставлена на песню Rocket Man — это супервеселая захватывающая композиция, которая очень мне помогала. Как у фигуриста у меня есть эта возможность «катать музыку», а она в свою очередь дает энергию. Rocket Man — лучший тому пример. Я получил большое удовольствие, выступая под нее, в самом конце эта музыка просто взрывает тебя…

Конечно, эта медаль не была бы возможна без всех тех, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет: мои родители, моя семья, мои тренеры и многие-многие другие. Думаю, у большинства спортсменов есть сильные команды, состоящие из людей, которые помогают им. Результат не принадлежит одному человеку, за ним всегда стоят многие другие. И это совершенно точно мой случай.