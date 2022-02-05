Пекин-2022 | Наталья Непряева: «Задача-минимум однозначно выполнена, но я хочу выполнить задачу-максимум!»

Лыжница Наталья Непряева завоевала первую медаль команды ROC на Олимпийских играх в Пекине. Финишировав второй в скиатлоне на дистанции 15 км (7.5 км классическим стилем + 7.5 км свободным стилем), она рассказала журналистам, что не собирается останавливаться на достигнутом.

- Эмоции пока сложно сформулировать. Я безумно рада. Это моя первая медаль такого уровня. Я довольна сегодняшней гонкой. Соревнования были очень сложными, но я старалась изо всех сил и получила результат, которым довольна. Действительно рада, что завоевала серебро. Я впервые начинаю с таким результатом на Олимпийских играх, и это придает мне уверенности перед гонками на ближайшие недели. Сейчас я чувствую себя очень сильной.

- Это первая медаль в Пекине не только для вас, но и для сборной ROC — есть ли какие-то особые эмоции по этому поводу? Можно ли сказать, что задача минимум на Олимпиаду выполнена?

- Да, задача-минимум однозначно выполнена, но я хочу выполнить задачу-максимум. Впереди ещё много гонок, я очень рассчитываю на эстафеты, да и вообще на все остальные гонки. Чувствую себя достаточно уверенно во всех дисциплинах на данный момент. Буду настраиваться на все гонки, а там уже как самочувствие позволит. Что касается завоеванной медали, это круто. Пока, может быть, нет такого осознания, но эмоции переполняют.

Наталья Непряева блестяще провела скиатлон

- В какой момент поняли, что способны бороться за медаль в этой гонке?

- Наверное, когда переодела лыжи с классических на коньковые, поняла, что самочувствие позволяет. То есть в начале третьего круга.

- Ваш тренер Артем Жмурко сказал, что был момент на классической части дистанции, когда он уже подумал, что просвет не ликвидировать…

- Да, действительно был такой момент в конце классической части, когда «словила» небольшой просвет. Но я рада, что смогла быстро переодеть лыжи и отыграть это. На коньковой дистанции я чувствовала себя уже поувереннее и старалась больше идти тактически.

- Где-то за два километра до финиша вы вышли вперед, а потом немножко спрятались за соперницами — это была именно тактическая задумка? Что происходило в тот момент? Как вы себя чувствовали?

- Да, я и правда старалась действовать больше за счет тактики. Всё-таки за спинами идти полегче, поэтому пыталась экономить силы до последнего подъема, больше рассчитывая на финишное ускорение.

- За победу вообще можно было бороться?

- Не знаю, трудно сказать. Если Йохауг убежала на 30 секунд, значит, в этой гонке была явно сильнее.