Пекин-2022 | Михаил Григоренко: «Не тот результат, который все хотели»

Сборная ROC по хоккею уступила команде Финляндии в финальном матче Олимпийских игр в Пекине. После матча автор единственной шайбы в ворота финнов Михаил Григоренко подвел итоги выступления команды на турнире.

— Как оцените матч?

— Как его оценить? Проиграли — не тот результат, который все хотели. Если по матчу, то недостаточно бросали, где-то лишнее удаление не заработали. Надо было больше лезть на ворота, сыграть чуть агрессивнее в атаке. А так — все старались, боролись, выполняли тренерские установки. Это тоже хоккей, много нервов на таком уровне. Трудно сейчас и, наверное, даже не хочется разбираться, что случилось.

— Егор Яковлев сказал, что, может, немного рано забили?

— Хорошо, что забили, вели после первого периода 1:0. Все шло по плану, может, немного отступили после гола. Второй период неплохо сыграли, но они нас перебросали. Тут даже не качество, а количество бросков. В итоге они забили на один гол больше.

— Почти весь турнир вы провели в четвертой тройке. Как оцените свою игру?

— В начале турнира у меня в первой тройке немного не получилось в плане реализации моментов. Какую роль тебе тренеры отводят, ту ты и стараешься выполнять, стараешься играть на команду, как можешь. У кого-то получился лучше турнир, у кого-то — хуже. Мы все старались и приняли ту роль, которую нам отвели. Ребята молодцы, проявили характер.