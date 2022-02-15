Пекин-2022 | Максим Цветков: «Очень сложно выдать какие-то эмоции»

Мужская сборная ROC по биатлону (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов) завоевала бронзу в эстафете на Олимпийских играх-2022 в Пекине. После гонки спортсмены рассказали, что чувствуют сейчас и стоит ли поздравлять их с этой медалью.

— Карим, расскажите о том, с какими мыслями преодолевали свой первый этап и как отреагировали на то, что упустили золотые медали из-за ошибок на последней стрельбе?

Карим Халили: Это был хороший этап. Единственное, чем я разочарован, так это тем, что не смог увеличить отрыв на последнем круге. Я хотел подстегнуть команду к борьбе на своем этапе и думаю, мне это удалось. В любом случае нас есть с чем поздравить. Это первая олимпийская медаль для меня и Максима. Сейчас особых эмоций нет, потому что все они ушли на последних этапах. Я очень волновался, когда смотрел гонку. Не думал о золоте, лучше не делать этого, потому что в истории было много примеров ошибок на решающих отрезках дистанции.

— Максим, у вас было два четвертых места в личных гонках. Что значит для вас эта олимпийская медаль в эстафете?

Максим Цветков: После двух четвертых мест я был эмоционально опустошен. И сейчас тоже очень сложно выдать какие-то эмоции. Хочу сказать спасибо команде, всем, кто поддерживал нас на этом пути. Мы рады, мы сегодня третьи.

— Александр, нужно ли поздравлять вас с бронзой, и как вы поддержали Эдуарда Латыпова после того, как он не смог сохранить преимущество команды, добытое на первых трех этапах гонки?

Александр Логинов: Как можно меня не поздравить? Это Олимпийские игры, это медаль Олимпийских игр. Гонка была очень тяжелая, поэтому мы очень рады, что сегодня оказались на подиуме. Медаль — это хорошо. Погодные условия сегодня были очень сложные, стрелять было тяжело, знаю по себе, сам все это испытал. Эдуард отлично справился, так что мы должны быть счастливы за эту медаль.

— Эдуард, что чувствуете после того, как из-за промахов на последней стрельбе и штрафных кругов потеряли почти минутное преимущество, что лишило вас возможности бороться за золото?

Эдуард Латыпов: Я очень разочарован и прошу прощения за то, что это произошло. Мы боролись за золото и не смогли его завоевать. Мы все хотели прийти первыми, и ребята сделали все, что могли, чтобы добиться этого, но у меня не получилось удачно отработать свой этап. По крайней мере, мы смогли занять третье место, и для меня это очень важно, потому что речь идет об Олимпиаде. Я рад тому, что в борьбе мы все же завоевали эту медаль. Конкуренция здесь очень высокая, а биатлон — непредсказуемый вид спорта, в котором все может случиться. Все может перевернуться в одной схватке на стрельбище. Я надеюсь и верю в то, что произошедшее сделает меня сильнее.