Пекин-2022 | Лыжные гонки. Женщины. У команды ROC - бронза в командном спринте, золото - у Германии

На соревнованиях по лыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине были разыграны медали в командном спринте у женщин. В драматичной развязке на финишной прямой золотые медали завоевали лыжницы Германии, показавшие в финале результат - 22.09,85. На втором месте - команда Швеции, уступившая победительницам всего 17 сотых. На 0,71 позже немок финишировала команда ROC, у Натальи Непряевой и Юлии Ступак - бронза.

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