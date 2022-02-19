Пекин-2022 | Лыжные гонки. Женщины. Марафон: что ждать и где смотреть

Лыжный марафон на 30 км свободным стилем у женщин будет завершать лыжную соревновательную программу Олимпийских играх в Пекине. Масс-старт начнется в 6.00 по московскому времени. ROC представит квартет участниц в составе Натальи Непряевой, Татьяны Сориной, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой. Главные надежды ROC связаны с Непряевой, которая выиграла в Пекине три награды, включая золото в эстафете вместе с Сориной, Юлией Ступак и Вероникой Степановой. Но интересно будет посмотреть и на специалистку длинных дистанций Рыгалину, блеснувшую в коньковом стиле в скиатлоне.

Гонки на длинные дистанции уже давно стали редкостью в Кубке мира. Так что в нынешнем олимпийском цикле состоялись лишь два женских масс-старта на 30 км свободным стилем. Причем оба достаточно давно. В марте 2018 года в Лиллехаммере первенствовала уже завершившая карьеру Марит Бьорген, а в 2019 году на чемпионате мира в Зеефельде победу одержала еще одна норвежка Тереза Йохауг, опередившая подругу по команде Ингвильд Остберг и шведку Фриду Карлссон. Четвертой тогда стала Джессика Диггинс из США. Безусловно, Карлссон и Диггинс – очень сильные специалистки средних длинных дистанций коньковым стилем, доказавшие это по ходу нынешнего розыгрыша Кубка мира. Однако нынешняя Олимпиады у них явно не задалась. У Джессики в активе пока только бронза личного спринта, а у Фриды вообще нет наград. В отличие от Йохауг, которая уже выиграла два золота Игр в Пекине – в скиатлоне и в «разделке».

Анастасия Рыгалина классно пробежала коньковую часть олимпийского скиатлона Фото © 2022 Getty Images

Впрочем, в коньковой части скиатлона на нынешней Олимпиаде лучшее время показала не норвежка (хотя, понятно, что с таким преимуществом после классической части ей просто не требовалось бежать на максимуме), а как раз Диггинс с перевесом над Йохауг в семь секунд. Третье «коньковое» время на коньковом отрезке 7,5 км скиатлона у Рыгалиной. 26-летняя лыжница прорвалась в сборную благодаря успехам прошлой весной на чемпионате страны, а прежде как раз специализировалась в марафонах. Анастасия также является выраженной специалисткой свободного стиля. Поэтому неудивительно, что президент национальной федерации Елена Вяльбе задолго до старта Игр-2022 делала на Рыгалину ставку в олимпийском марафоне. Хотя пока не понятно, сумела ли Анастасия удержать форму на протяжении двух последних недель, ведь после скиатлона в олимпийских гонках она не участвовала.

Непряева на нынешней Олимпиаде завоевала серебро в скиатлоне (пятый результат в коньковой части), золото в эстафете и бронзу в командном спринте. При ее нынешней форме Наталья способна претендовать на награду и в масс-старте, но может сказаться усталость. Ведь Непряева бежит в Пекине по полной программе. Сорина, в свою очередь, в скиатлоне показала десятый результат в коньковой части, замкнула топ-10 в классической «разделке» и стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Но нельзя сказать, что Татьяна сейчас находится в пиковых кондициях. Про Истомину сказать что-то сложно, она вообще дебютирует на нынешней Олимпиаде. Из соперниц лыжниц ROC помимо Йохауг, Диггинс и Карлссон выделим бронзового призера скиатлона Терезу Штадлобер из Австрии, Эббу Андерссон из Швеции, Дельфин Клодель из Франции и Кристу Пармякоски из Финляндии.

Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

время начала соревнований - московское

20 февраля, воскресенье

Женщины. Масс-старт, 30 км свободным стилем. Начало в 6:00 (Первый канал)

Все, что надо знать об олимпийском турнире по лыжным гонкам в Пекине, читайте здесь

Более подробная информация о лыжниках команды ROC — здесь

Полное расписание и результаты соревнований по лыжным гонкам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

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