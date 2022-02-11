Пекин-2022 | Лыжные гонки. Женщины. Эстафета: что ждать и где смотреть

В субботу, 12 февраля в 10.30 по московскому времени в программе соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине единственным видом станет эстафета 4х5 км у женщин. Команда ROC подходит к соревнованиям на трассе горного кластера Чжанцзякоу в статусе одной из сильнейших. В пользу высоких медальных шансов квартета, который составят Юлия Ступак, Наталья Непряева,Татьяна Сорина и Вероника Степанова говорят сразу несколько факторов: результаты последнего кубкового сезона, форма, продемонстрированная лыжницами команды на Играх, а также сложности с составом у главных сборных-соперниц.

Стоит отметить, что у Ступак и Непряевой уже есть олимпийские медали эстафетной гонки: в Пхенчхане-2018 они выиграли бронзу в составе команды ОСР (на третьем и четвертом этапах тогда выступали Анастасия Седова и Анна Нечаевская, уже завершившие спортивную карьеру). Год спустя те же четыре спортсменки (но в другом порядке) повторили результат на чемпионате мира-2019 в Зеефельде. С тех пор, за два с половиной сезона до Пекина, состав команды претерпел изменения, однако медальные шансы от этого только выросли: Непряева и Ступак стали еще сильнее, органично влилась в четверку дистанционщица Татьяна Сорина. Это трио (а также не отобравшаяся на Игры-2022 Яна Кирпиченко) выиграло серебряные медали мирового чемпионата в Оберстдорфе-2021. А в олимпийском сезоне Кубка мира-2021/2022 состоялась и первая победа: финишный этап удачно закрыла в Лиллехаммере чемпионка мира среди юниоров Вероника Степанова.

В Пекине тренерский штаб решил не менять удачное сочетание: Непряева находится в блестящей форме — подтверждением тому серебро скиатлона и четвертое место с отставанием в одну десятую от бронзы на гонке с раздельного старта, Ступак от старта к старту набирает кондиции — на классической десятке она финишировала седьмой, Степанова ярче всех проявила себя в спринте свободным стилем: там она остановилась в шаге от финала. Больше всего вопросов вызывала кандидатура Сориной: и в скиатлоне, и в разделке Татьяна финишировала десятой с солидным отставанием от призовых мест. Альтернативной кандидатурой на третий этап виделась Анастасия Рыгалина. Дебютантка Игр, также тренирующаяся в группе Егора Сорина, удачно провела коньковую часть скиатлона — показала третье время среди всех участниц и поднялась на итоговое восьмое место. Однако выбор в итоге был сделан в пользу опыта.

У главных соперниц команды ROC — сборных Швеции и Норвегии головной боли с выбором составов было гораздо больше. У первых в хорошей форме подошла к Играм из дистанционщиц только Эбба Андерссон. Она выступит на втором этапе классическим стилем. Первый придется закрывать серебряной медалистке спринта Майе Дальквист: выдержит ли она 5 км в высоком темпе неизвестно. Непонятно, что ожидать и от Фриды Карлссон на третьем этапе. Спортсменка, подходившая к Играм в статусе одной из главных претенденток на медали, никак не может адапатироваться к горному Чжанцзякоу: уже дважды после гонок ей оказывали помощь врачи. Единственный шанс Швеции на победу — не привозить отставание Юнне Сундлинг к заключительному сегменту дистанции. Если олимпийская чемпионка в спринте доедет в группе к финишу - золото, скорее всего, будет у Швеции.

Норвежский ребус еще труднее: ясно только, что кроме Терезы Йохауг все остальные лыжницы не в лучшей форме. К тому же, двукратной победительнице личных гонок на своем этапе сделать разницу едва ли удастся: противостоять ей будут Непряева, Андерссон и занявшая пятое место в разделке классикой Катарина Хенниг из Германии. Необычную тактику выбрала сборная Финляндии: суперклассисток — серебряную медалистку разделки Кертту Нисканен и бронзовую — Кристу Пярмякоски было решено поставить на коньковые этапы. Но если в классике финки не смогут удержаться с лидерами, то выпадут из числа претенденток на медали.

Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание трансляций

по московскому времени

12 февраля, суббота

Женщины. Эстафета 4 по 5 км. Начало в 10:30. Россия 1

Все результаты, подробные обзоры гонок и видео-хайлайты лыжных гонок в Пекине-2022

Все, что надо знать об олимпийском турнире по лыжным гонкам в Пекине, читайте здесь

Более подробная информация о лыжниках команды ROC — здесь

Полное расписание и результаты соревнований по лыжным гонкам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

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