Пекин-2022 | Лыжные гонки. Спринт: что ждать, где смотреть

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине определятся обладатели сразу двух комплектов наград в лыжных гонках: и мужчины, и женщины будут соревноваться в индивидуальном спринте свободным стилем. В составе команды ROC выступят лидеры — одержавший в воскресенье победу в скиатлоне Александр Большунов и серебряная медалистка гонки аналогичного формата у женщин Наталья Непряева.

У мужчин главная звезда в этом виде программы — Йоханнес Клэбо. Норвежец последний раз не сумел победить в коньковом спринте 3 марта 2018 года. Сороковое место Клэбо в скиатлоне не должно вводить в заблуждение — Йоханнес на второй половине неудачно складывающейся дистанции явно стал экономить силы с расчетом на любимый вид программы. Исходя из результатов этого сезона претендует на медаль и француз Ришар Жюв. На этапах Кубка мира он трижды финишировал в тройке сильнейших в спринтах свободным стилем, причем дважды — в горах. Последний фактор станет во вторник ключевым — без быстрого восстановления сил претендовать на медаль на тяжелой трассе в Чжанцзякоу будет практически невозможно.

Из четверки лыжников команды ROC единственный, кто попадал в тройку конькового спринта на Кубке мира в этом сезоне — Сергей Устюгов. Однако форма спортсмена остается загадкой — в скиатлоне он не бежал из-за проблем со здоровьем, поэтому однозначно включать спортсмена в число медальных фаворитов довольно сложно. Чемпион мира среди юниоров Александр Терентьев — единственный профильный спринтер команды, и единственный, кто побеждал Клэбо в спринте в олимпийском сезоне (правда, классическим стилем). Большунов является единственным в мире абсолютным универсалом — в идеальной форме он способен выиграть медаль на любой дистанции: от спринта до марафона. Как показал скиатлон, адаптация к горам прошла успешно, а форма Большунова на высоте. Специализирующийся на коньковом ходе Артем Мальцев на финал вряд ли претендует, и для него гонка — еще один шанс заявить о себе с прицелом на место в эстафете.

Главная претендентка на золото у женщин — шведка Майя Дальквист (на переднем плане в белом комбинезоне)

У женщин в роли Клэбо в этом сезоне выступает Майя Дальквист. Шведская спортсменка выиграла все спринтерские гонки, в которых принимала участие на Кубке мира. Ее главной соперницей в борьбе за золото станет соотечественница — победившая ее 7 января на этапе Кубка Скандинавии чемпионка мира в спринте классическом Юнна Сундлинг. Помимо шведского тандема круг претенденток на медали у женщин чрезвычайно широк: победительница спринтерского зачета Кубка мира прошлого сезона Анамария Лампич из Словении, сильные в коньковом ходе Рози Бреннан и Джесси Диггинс из США, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в данном виде программы Майкен Касперсен Фалла из Норвегии, а также Наталья Непряева. Лыжница команды ROC в сезоне уже финишировала в топ-3 в спринте свободным стилем, а свою готовность к тяжелой олимпийской трассе доказала в скиатлоне.

Заявка команды ROC на индивидуальные спринтерские гонки свободным стилем

Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Сергей Устюгов

Женщины: Христина Мацокина, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Юлия Ступак

Лыжные гонки на Олимпийских играх в Пекине-2022. Индивидуальные спринты свободным стилем. Расписание трансляций

по московскому времени

8 февраля, вторник

Женщины. Спринт свободным стилем. Забеги. Начало в 13:30. Первый канал

Мужчины. Спринт свободным стилем. Забеги. Начало в 13:55. Первый канал

Все результаты, видео и расписание олимпийских соревнований по лыжным гонкам здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по лыжным гонкам в Пекине, читайте здесь

Более подробная информация о лыжниках команды ROC — здесь

Полное расписание и результаты соревнований по лыжным гонкам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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