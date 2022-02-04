Пекин-2022 | Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. Что ждать, где смотреть

Программу соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине открывает в субботу, 5 февраля, скиатлон у женщин (7.5 км классическим стилем + 7.5 км свободным стилем с общего старта).

Гонки этого формата, также известного как дуатлон или гонка с переобуванием, в последнее время проводятся нечасто. С момента окончания предыдущих Игр в Пхенчхане-2018 лыжницы состязались в скиатлоне на уровне этапов Кубка мира и чемпионатов мира в общей сложности всего пять раз. И во всех этих гонках побеждала только одна спортсменка — норвежка Тереза Йохауг. Она и подходит к соревнованиям на трассе горного кластера Чжанцзякоу неподалеку от Великой Китайской стены (ее будет видно в телетрансляции) в статусе главной претендентки на олимпийское золото. Дополнительной мотивацией для суперзвездной норвежки будет то обстоятельство, что Пхенчхан-2018 она пропускала, и скиатлон остается единственным видом дистанционной программы, в котором у Йохауг еще нет олимпийских медалей.

На последнем предолимпийском чемпионате мира в Оберстдорфе чуть более 30 секунд чемпионке уступили две шведские лыжницы: Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Этот тандем набрал отличную форму и в нынешнем сезоне: Карлссон дважды побеждала Йохауг в дистанционных гонках (пусть и с раздельного старта), Андерссон же заняла второе место в общем зачете многодневки «Тур де Ски»-2022. Возможно, что завтра новая шведская волна прервет победную серию норвежской лыжницы в скиатлонах.

Соотечественница Карлссон и Андерссон — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Шарлотт Калла в число претенденток на медали не входит: 34-летняя лыжница с трудом отобралась в состав сборной в Пекин. За команду Финляндии на старт скиатлона выйдет одна из тех спортсменок, шансы которой на медаль завтрашней гонки (а значит, и повторение результата четырехлетней давности) также довольно высоки — Криста Пярмякоски. Дополнительными козырями 31-летней спортсменки будут морозоустойчивость (в Чжанцзякоу завтра ожидается минус 15 градусов) и команда сервисеров, умеющих идеально готовить лыжи под классический сегмент трассы.

Победительница пяти последних скиатлонов на мировом уровне Тереза Йохауг тренируется на трассе в Чжанцзякоу перед Олимпийскими играми-2022 Фото © BILDBYRÅN

В составе команды ROC на высокое место в завтрашней гонке претендует только одна спортсменка. Лидер общего зачета Кубка мира этого сезона и победительница многодневки «Тур де Ски»-2022 Наталья Непряева способна повторить лучшее достижение соотечественниц на Олимпийских играх — третье место Евгении Медведевой-Арбузовой в Турине-2006 (тогда скиатлон дебютировал в программе соревнований в нынешнем формате). В Пхенчхане-2018 Непряева финишировала в аналогичной гонке на восьмой позиции, однако за прошедшее с тех пор время из семерки тех, кто был выше в итоговом протоколе, две спортсменки завершили карьеру, а еще две сильно сдали. Подопечная же Юрия Бородавко в этом олимпийском цикле добавляет от сезона к сезону и подходит к Играм в Пекине на пике формы. В трех из пяти скиатлонов четырехлетия Непряева трижды финишировала в топ-6, и в ее активе бронза чемпионата мира-2019. Благоприятным сценарием для лидера команды ROC будет финиш достаточно большой группы: с ее спринтерскими качествами из всего пелотона может посоперничать только Джессика Диггинс из США.

Двукратная олимпийская медалистка Юлия Ступак.и призер чемпионата мира в эстафете Татьяна Сорина (на чемпионате мира прошлого года она была лучшей из состава команды в скиатлоне — восьмое место) шансов не медаль имеют несколько меньше. У Ступак сильнее классика, а у Сориной есть только одно оружие в арсенале — сильный дистанционный ход. Четвертая спортсменка команды ROC — Анастасия Рыгалина выступает в составе сборной первый сезон (ранее специализировалась на марафонах), и для нее сам факт участия в гонке — уже большое достижение.

Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Скиатлон. Женщины. Расписание прямых трансляций

по московскому времени

5 февраля, суббота

Женщины. Скиатлон (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем). Начало в 10:45. Прямая трансляция на канале Россия 1

Все, что надо знать об олимпийском турнире по лыжным гонкам в Пекине, читайте здесь

Более подробная информация о лыжниках команды ROC — здесь

Полное расписание и результаты соревнований по лыжным гонкам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

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