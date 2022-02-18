Пекин-2022 | Лыжные гонки. Мужчины. Марафон: что ждать и где смотреть

Соревновательную программу у мужчин-лыжников на Олимпийских играх в Пекине закрывает масс-старт на дистанции 50 км свободным стилем. Марафонская гонка начнется на трассе горного кластера Чжанцзякоу в субботу, 19 февраля, в девять часов утра по московскому времени. Команду ROC представят Артем Мальцев, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Александр Большунов. Последний в случае победы может стать вторым в олимпийской истории «Королем лыж». Это неофициальный титул, присваиваемый спортсмену, сумевшему в рамках одних престижнейших соревнований финишировать первым на дистанциях 30 и 50 км. Пока уникальным остается достижение Николая Зимятова образца Лейк-Плэсида-1980.

Круг претендентов на медали в марафоне достаточно широк, а объективно оценить их шансы довольно затруднительно: так получилось, что за три с половиной сезона после Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 состоялось всего два масс-старта на дистанции 50 км свободным стилем, последний из которых прошел в 2019 году. В Лиллехаммере в марте 2018 года победу одержал швейцарец Дарио Колонья, вторым финишировал Мартин Йонсруд Сундбю, а третьим — Максим Вылегжанин. С тех пор в мире лыжных гонок произошла смена поколений и единственным из этой тройки, кто выйдет на старт 19 февраля, станет 35-летний Колонья, для которого эта гонка станет заключительной в олимпийской карьере. Актуальная форма не позволяет швейцарцу рассчитывать на борьбу за медали: его максимум на данный момент — место в первой двадцатке.

Примечательно, что финишировавшие в Лиллехаммере почти четыре года на местах с четвертого по шестое атлеты будут в числе фаворитов и на трассе в Чжанцзякоу: шансы Дениса Спицова (серебро скиатлона на Играх-2022), а также Шюра Рете (Норвегия) и особенно его соотечественника Ханса Кристера Холунна в гонке на 50 км котируются высоко. Холунн является действующим чемпионом мира в марафоне свободным стилем: в Зеефельде-2019 он убежал в сольный отрыв в районе двадцатого километра дистанции и не дал соперникам (вторым тогда финишировал Большунов, а третьим — Рете) приблизиться. На Олимпийских играх в Пекине форма норвежского специалиста длинных дистанций улучшается с каждой гонкой: в скиатлоне 6 февраля Ханс Кристер был четвертым с отставанием в две с половиной минуты от чемпиона, 11 февраля в гонке на 15 км с раздельного старта занял аналогичную позицию, но проигрыш был куда менее существенным — 48 секунд, а на своем коньковом этапе в эстафете показал второе время дня на 10 км дистанции (быстрее на 6 секунд был только Клеман Парисс из Франции). В пользу Холунна и то обстоятельство, что в отличие от главного соперника — Большунова — он пропускал командный спринт. Для него эта гонка выдалась очень энергозатратной и главный вопрос — успеет ли он восстановиться до субботы.

Форма норвежца Симена Хегстада Крюгера, не бежавшего в Чжанцзякоу ни одной гонки, остается загадкой

В случае если ни у Холунна, ни у Большунова не получится создать отрыв по дистанции, увеличиваются шансы на призовое место и даже победу у еще одного звездного лыжника — сильнейшего финишера в истории Йоханнеса Клэбо. Норвежский вундеркинд к 25 годам успел собрать коллекцию из пяти золотых олимпийских медалей и вполне способен добавить шестую — на марафоне. Имевший ранее репутацию чистого спринтера Клэбо за последние два сезона значительно добавил и в дистанционных гонках: сбросить его до заключительного отрезка теперь куда более затруднительная задача.

Четвертым реальным претендентом на победу в 50 км масс-старте является соотечественник Клэбо Симен Хегстад Крюгер. Он добрался до Чжанцзякоу незадолго до эстафеты, а значит, к субботе уже точно акклиматизируется и адаптируется к местной трассе. Марафон станет первой гонкой Крюгера на Играх в Пекине, и его форма продолжает оставаться загадкой. Во многом от того, насколько норвежский мастер конькового хода готов, зависит сценарий субботнего масс-старта, ведь Симен, так же как Холунн и Большунов, не заинтересован в том, чтобы привезти на финиш Клэбо.

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