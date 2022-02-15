Пекин-2022 | Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине в рамках соревнований по лыжным гонкам 16 февраля пройдут командные спринты классическим стилем у мужчин и женщин. Из-за морозов их пришлось передвинуть на чуть более ранее время. Так, полуфиналы у мужчин стартуют в 11.15 по московскому времени, а финал – в национальном лыжном центре Чжанцзякоу начнется в 12.45. Команда ROC в составе двукратного олимпийского чемпиона Игр-2022 Александра Большунова и бронзового призера личного спринта Александра Терентьева, конечно же, претендует на золото. Но и норвежцы с Йоханнесом Клебо могут быть очень хороши.

22-летний Терентьев произвел фурор на старте сезона, когда как раз в классическом спринте в Руке своими феноменальными спуртами в подъем «укатал» даже Клебо и одержал убедительную победу. Мог он выиграть и аналогичный спринт на «Тур де Ски», но упал после столкновения с Клебо. Очевидно, что именно классический стиль – сильнейший у молодого спринтера. При этом на Олимпиаде он сумел показать себя и в коньке, завоевав бронзовую медаль позади двух асов спринта – Клебо и Федерико Пеллегрино. Что вдвойне радует с учетом сложностей Терентьева перед Играми. По словам старшего тренера мужской национальной команды Александра Бородавко еще за две недели до старта Игр были опасения, что молодой лыжник вообще пропустит олимпийские соревнования, но отрицательные ПЦР-тесты пришли вовремя и не сбили кардинально график подготовки.

Александр Большунов на этих играх хорош и в классическом ходе Фото © 2022 Getty Images

Что касается Большунова, то он подошел к Играм в оптимальной форме, выиграв золото в скиатлоне и в составе эстафетного квартета ROC, а также серебро в «разделке» классическим стилем. Личный спринт Александр решил пропустить ради лучшей подготовки к другим гонкам и не прогадал. В командном спринте финишером будет Терентьев (напомним, в этой дисциплине лыжники бегут по три отрезка 1,5 км), а Большунов попытается «накормить» соперников на двух своих первых отрезках и создать комфортный отрыв для товарища по команде на третьем. В принципе, это возможно, партнер финишера Клебо норвежец Эрик Валнес на нынешних Играх отнюдь не впечатляет, хотя является вице-чемпионом мира-2021 в личном классическом спринте и победителем ЧМ-2021 (коньком) в командном спринте.

Впрочем, и другие команды способны бороться за медали. Любопытен состав финнов, где на классическом этапе выступит король классического хода, чемпион Игр-2022 в «разделке» Ииво Нисканен, а компанию ему составит Йони Мяки. Не исключено, что Нисканен вместе с Большуновым смогут убежать от соперников. Французы выставили Уго Лапалю и Ришара Жюва, итальянцы – Франческо де Фабиани и Пеллегрино, шведы – Вильяма Поромаа и Оскара Свенссона. Кстати, мужская команда ROC стартует во втором полуфинале с итальянцами, шведами, швейцарцами, немцами и еще семью командами.

Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

время начала соревнований - московское

16 февраля, среда

Мужчины. Командный спринт классическим стилем. Полуфиналы. Начало в 11:15. Финал. Начало в 12:45. (Россия-1, Смотрим)

Все, что надо знать об олимпийском турнире по лыжным гонкам в Пекине, читайте здесь

Более подробная информация о лыжниках команды ROC — здесь

Полное расписание и результаты соревнований по лыжным гонкам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

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