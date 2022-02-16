Пекин-2022 | Лыжные гонки. Мужчины. Клебо приносит Норвегии золото в командном спринте, у сборной ROC - бронза 

В мужском командном спринте классическим стилем на соревнованиях по лыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине золотые медали, благодаря финишному рывку Йоханнеса Клебо, завоевала команда Норвегии. Серебро - у лыжником Финляндии. Спортсмены команды ROC Александр Большунов и Александр Терентьев финишировали третьими, уступив победителям меньше пяти секунд.

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