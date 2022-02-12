Пекин-2022 | Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета: что ждать и где смотреть

В воскресенье, 13 февраля в 10:00 по московскому времени на старт эстафетной гонки 4 по 10 км на Олимпийских играх в Пекине выйдут мужчины-лыжники. Четверка спортсменов команды ROC является главным предстартовым фаворитом соревнований. В ее составе гонку пробегут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Тренерский штаб решил по примеру победной женской эстафеты использовать «убегающую» тактику, при которой отрыв от прямых конкурентов планируется создать до финального этапа.

У команды очень сильное «ядро» на втором классическом и первом коньковом этапах: Большунов находится в лучшей форме в жизни, уже выиграл на трассах горного кластера Чжанцзякоу золото скиатлона и серебро индивидуальной гонки с раздельного старта, а Спицов был сильнейшим из всех остальных лыжников в скиатлоне кроме Сан Саныча. Именно от выступления Дениса и Александра зависит, удастся ли нейтрализовать фактор норвежского финишера, вот уже полтора десятилетия представляющий головную боль для всех соперников скандинавской команды. Фактор этот состоит в следующем: если норвежская мужская команда передавала эстафету на последний этап вместе с прямыми конкурентами (или с минимальным, в пределах 15-20 секунд, отставанием) — шансов на золото ни у кого больше не оставалось. Наличие в составе финишера с инстинктами чемпиона (с 2007-го по 2015-й им был Петтер Нортуг, а с 2018-го наступила эра Йоханнеса Клэбо) позволяло и позволяет побеждать в эстафетах при наличии еще трех спортсменов, ни один из которых не выступал откровенно провально. Однако и на Норвегию находились контраргументы — Швеция на Играх в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 как раз успешно убегала в отрыв заранее. У ROC в Пекине-2022 есть все шансы повторить золотой сценарий «тре крунур».

Икс-фактором эстафетной гонки у мужчин может стать на втором этапе финн Ииво Нисканен Фото © 2022 Getty Images

Во-первых, кроме Клэбо и Ханса Кристера Холунна никто из норвежцев не находится в оптимальных кондициях. При этом оба они побегут на коньковых этапах. На классике Алексею Червоткину (пятое место гонки на 10 км) будет противостоять Эмиль Иверсен, который в Чжанцзякоу не провел ни одной гонки! Даже если Иверсен специально готовился именно к эстафетному этапу, объективных шансов удержаться за Червоткиным у него нет. Остальные команды брать в расчет не стоит: у Франции, Финляндии, Италии и Швеции бегут спринтеры.

План команды ROC может дать сбой на втором этапе: если Червоткин привезет Большунову гипотетический отрыв, группу преследования возглавит сильнейший классист мира — олимпийский чемпион Ииво Нисканен. Финн может подтащить к Сан Санычу Норвегию (Пол Голберг был в топ-5 скиатлона и одиннадцатым в разделке), Швецию (Вильям Поромаа) и Италию (Франческо де Фабиани). Если же Нисканен выдаст свой запредельный максимум — к передаче на третий этап в отрыве будут команды ROC и Финляндии. Это идеальный сценарий, при котором главной задачей Дениса Спицова станет не столько сбросить Пертту Хювяринена, сколько — не подпустить ближе Холунна.

Выбор Устюгова (а не Артема Мальцева) на последний этап как раз и обусловлен тем, что он способен выиграть финиш у любого соперника кроме Клэбо. Фактически, серебро у мужской команды ROC будет при любом раскладе, для золота же необходимо выдать все силы без остатка каждому из четверки. Еще одним важным фактором станет работа сервис-бригады: в воскресенье в Чжанцзякоу обещают снегопад. Подготовка лыж в таких условиях может очень сильно повлиять на предстартовые расклады.

Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание трансляций

по московскому времени

13 февраля, воскресенье

Мужчины. Эстафета 4 по 10 км. Начало в 10:00. Первый канал

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Все, что надо знать об олимпийском турнире по лыжным гонкам в Пекине, читайте здесь

Более подробная информация о лыжниках команды ROC — здесь

Полное расписание и результаты соревнований по лыжным гонкам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

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