Пекин-2022 | Лыжные гонки. Командный спринт. Женщины. Что ждать и где смотреть

В среду, 16 февраля, в 10:15 утра по московскому времени будет дан старт первому полуфиналу командного лыжного спринта у женщин на Олимпийских играх в Пекине. Тандем ROC Наталья Непряева и Юлия Ступак входит в число фаворитов предстоящей гонки на трассе горного кластера Чжанцзякоу.

Примечательно, что командный спринт (или как его еще называют — спринтерская эстафета) как раз классическим стилем передвижения проводится довольно редко: после Игр в Пхенчхане-2018 за три с половиной сезона сильнейшие лыжницы соревновались в формате, приближенном к олимпийскому (когда команду может представлять только один тандем) всего один раз — на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году. Команды, тогда занявшие призовые места, хоть и значительно обновили составы (до сих пор выступают только три спортсменки из шести), но продолжают оставаться в числе претендентов на медали и в Пекине-2022. Еще сильнее за три года стала женская спринтерская сборная Швеции: Майя Дальквист после Зеефельда только набирала ход, а сезон-2021/2022 — лучший в ее карьере. На этапах Кубка мира Дальквист не уступала никому, а в личном олимпийском спринте в ее активе серебро. С учетом того, что обогнать Майю смогла только соотечественница — Юнна Сундлинг, статус шведского тандема в качестве главных претенденток на золото едва ли возможно поставить под сомнение.

Команде ROC (а в Зеефельде-2019 она выступала тем же составом, который побежит завтра и заняла четвертое место) предстоит встретиться с Дальквист и Сундлинг уже на стадии полуфиналов. Фактически во втором забеге, который, кстати, стартует на полчаса позже первого (а значит, перед финалом у его участниц будет меньше времени на восстановление) собраны сразу четыре сильнейшие пары.

Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски из Финляндии могут изменить расклад в борьбе за медали командного спринта Фото © (c) dpa-Zentralbild

Помимо Швеции соперницами Непряевой и Ступак будут команды из Норвегии и Финляндии. Последние заявили для участия серебряную медалистку олимпийской гонки на 10 км классическим стилем Кертту Нисканен и бронзовую — Кристу Пярмякоски. Дистанционная скорость финского тандема, а также их способность быстрее чистых спринтеров восстанавливаться могут стать решающим фактором в борьбе за медали на тяжелой трассе Чжанцзякоу. Если Нисканен и Пярмякоски начнуть задавать темп, это будет на руку только одной команде — ROC. Как показала эстафета, и Непряева, и особенно Ступак находятся в отличной форме и способны держать высокий темп. Сценарий с отрывом Финляндии и ROC от Швеции — единственный реальный вариант выключить Дальквист и Сундлинг из борьбы за золото. При этом, выше шансы на победу будут все же у тандема в красных комбинезонах — спринтерское резюме в классике у Юлии Ступак впечатляющее: серебро в команде на чемпионате мира-2017, бронза личного олимпийского финала Пхенчхана-2018 и подиумы на этапах Кубка мира.

В случае массового финиша шансы специалисток спринтерских гонок увеличиваются: при таком раскладе за медали смогут побороться Словения (там на четных этапах побежит Анамария Лампич, выигравшая три медали на двух последних чемпионатах мира), Норвегия с опытнейшей Майкен Касперсен Фаллой (семь призовых мест Олимпийских игр и чемпионатов мира в командных и личных спринтах классикой), Швейцария с Надин Фэндрих и США с Джесси Диггинс.

Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание трансляций

по московскому времени

16 февраля, среда

Женщины. Командный спринт. Полуфиналы. Начало в 10:15. Россия 1

Женщины. Командный спринт. Финал. Начало в 12:15. Россия 1

Все результаты, подробные обзоры гонок и видео-хайлайты лыжных гонок в Пекине-2022

Все, что надо знать об олимпийском турнире по лыжным гонкам в Пекине, читайте здесь

Более подробная информация о лыжниках команды ROC — здесь

Полное расписание и результаты соревнований по лыжным гонкам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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