Пекин-2022 | Лыжное двоеборье. Состав команды ОКР

Команда ОКР по лыжному двоеборью на Олимпийских играх в Пекине будет представлена тремя спортсменами. На главном зимнем турнире четырехлетия медали в этом виде спорта будут разыграны только среди мужчин.

В составе команды ОКР нет одного из самых опытных двоеборцев – Эрнеста Яхина, из-за травмы он пропустил почти весь сезон и не смог квалифицироваться на Игры. Наибольшие шансы проявить себя у Самира Мастиева, который дважды становился призером Универсиады.

Olympics знакомит с двоеборцами команды ОКР, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине.

Мужчины

Вячеслав Барков (родился 28 февраля 1992 года)

Чемпион России, победитель Универсиады-2017, участник чемпионатов мира и этапов Кубка мира.

Чемпион России, победитель Универсиады-2017, участник чемпионатов мира и этапов Кубка мира. Артем Галунин (родился 8 октября 1999 года)

Призер чемпионата России, участник чемпионата мира и этапов Кубка мира.

Призер чемпионата России, участник чемпионата мира и этапов Кубка мира. Самир Мастиев (родился 13 января 1993 года)

Чемпион России, победитель этапов Кубка России, призёр двух Универсиад (2015, 2017), участник чемпионатов мира и этапов Кубка мира.

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Как смотреть лыжное двоеборье на Олимпийских играх в Пекине

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