Пекин-2022 | Лыжное двоеборье: шансы и состав команды ОКР, расписание гонок, фавориты

Соревнования по лыжному двоеборью пройдут на Олимпийских играх в Пекине 9-15 февраля 2022 года. Будет разыграно три комплекта наград, двоеборцы ОКР примут участие только в личных соревнованиях.

Четыре года назад на Олимпиаде в Пхенчхане команда ОКР была представлена только одним представителем лыжного двоеборья (северной комбинации) – Эрнестом Яхиным.

В Пекине количество отечественных двоеборцов, получивших лицензию, увеличилось втрое. В Китае выступят Вячеслав Барков, Самир Мастиев и Артем Галунин.

К сожалению, компанию им не смог составить Яхин. 31-летний спортсмен пропустил из-за травмы почти весь сезон и не успел набрать необходимых для участия в Играх квалификационных очков.

Оставшись без Яхина, команда ОКР не сможет выступить в последнем виде программы двоеборцев – эстафете – в ней участвуют по четыре атлета из каждой сборной.

Зато есть возможность сконцентрироваться на личных дисциплинах. Тем более, что для всех трех представителей ОКР Олимпиада в Пекине станет дебютной, хотя Барков и Мастиев уже довольно возрастные спортсмены. 22-летний Галунин значительно моложе и принимал участие только в двух стартах нынешнего Кубка мира. Его лучшие годы еще впереди.

Шанс повторить успех своего соотечественника Валерия Столярова, ставшего бронзовым медалистом на Играх-1998 в Нагано, у этой тройки минимальны. Впрочем, сюрпризы на главных стартах четырехлетия всегда случаются.

Но, объективно, олимпийцы из ОКР сейчас в мировом рейтинге находится в районе 30-40-х мест, любая попытка пробить этот коридор на Олимпиаде станет удачей. Как и раньше, ахиллесовой пятой двоеборцов, представляющих ОКР, остается первая часть комбинации – прыжки с трамплина. Большое отставание от лидеров на старте не удается компенсировать за счет быстрой езды на лыжне.

Австрийский вундеркинд Йоханнес Лампартер нацелился на золотой дубль в Пекине Фото © 2021 Getty Images

Что касается главных фаворитов соревнований, то весьма высока вероятность, что золотой дубль в личных соревнованиях сделает Йоханнес Лампартер. 20-летний австрийский вундеркинд в нынешнем сезоне за явным преимуществом лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая ближайшего преследователя – норвежца Ярла Магнуса Риибера – на 147 очков. В прошлом году Лампа, как называют его в мире лыжного двоеборья, выиграл два первых места в индивидуальных видах на чемпионате мира в Германии. В его возрасте за 32-летнюю историю мировых первенств никто так высоко не взлетал.

А в эстафете главный претендент на золото – сборная Германии. В состав немецкой четверки могут войти Эрик Френцель (победитель Игр в Сочи и Пхенчхане), Йоханнес Ридзек (олимпийский чемпион Пхенчхана), Фабиан Риссле (трехкратный чемпион мира, четырехкратный призер Олимпиад) и Винзенц Гейгер, занимающий третье место в общем зачете нынешнего Кубка мира. Настоящая дрим-тим лыжного двоеборья.

Состав команды ОКР

Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев

Лыжное двоеборье на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

Время начала соревнований — московское.

9 февраля, среда

Личные соревнования. Трамплин HS-109 + гонка 10 км. Начало в 11:00

15 февраля, вторник

Личные соревнования. Трамплин HS-140 + гонка 10 км. Начало в 11:00

17 февраля, четверг

Командные соревнования. Трамплин HS-140 + эстафета 4 х 5 км. Начало в 11:00

Все, что нужно знать об олимпийском турнире по лыжному двоеборью в Пекине читайте здесь

Как смотреть лыжное двоеборье на Олимпийских играх в Пекине читайте здесь

Календарь Кубка мира по лыжному двоеборью-2021/22 смотрите здесь

Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч».