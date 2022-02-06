Пекин-2022 | Санный спорт. Йоханнес Людвиг стал первым в одиночных соревнованиях

Прославленный ветеран санного спорта Йоханнес Людвиг (Германия) исполнил свою мечту, завоевав первое для себя олимпийское золото в санном спорте на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Это случилось 6 февраля, в воскресенье состоялись третья и четвертая попытки у мужчин-одиночников.

С результатом 3.48,735 победил Людвиг, вторым стал Вольфганг Киндл (3.48,895), представляющий Австрию, бронза у Доминика Фишналлера (3.49,686) из Италии. Представители команды ROC не попали в призы.

На Олимпиаде в Пхенчхане немецкий саночник Йоханнес Людвиг взял бронзу. Его мечтой было добавить к этой медали личное золото Олимпийских игр. Он провел фантастический сезон-2021/22, досрочно выиграл общий зачет Кубка мира и в идеальной форме подошел к соревнованиям в Пекине-2022.

В течение двух дней он показывал отличное время во всех четырех заездах, поэтому его медаль можно назвать полностью закономерной.

Преимущество 0.113 сек перед последним заездом говорило за себя. Отыграть его было достаточно трудно. В итоге Людвиг снова показал лучшее время, оставив позади конкурентов.

Отметим, что представитель Германии уже был олимпийским чемпионом, но в команде, так что эта победа стала для него первой личной победой на Олимпиадах.

Спортсмены команды ROC не сумели показать свои лучшие результаты. Уже по итогам субботних заездов было ясно, что им вряд ли удастся добраться до медалей, но все же они старались и улучшили свои результаты.

В итоге Роман Репилов поднялся на четыре позиции относительно субботы, вошел в десятку и занял девятое место (3.51,634). Семен Павличенко остановился на 10-й строчке (3.51,649), Александр Горбацевич стал 14-м (3.52,601).

Лидер команды Роман Репилов остался недоволен выступлением и рассчитывает побороться за медали в командной гонке. Недовольство Репилова можно понять, ведь он побеждал на двух последних чемпионатах мира, а в Пекине-2022 стал лишь девятым.