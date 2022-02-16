Пекин-2022 | Кристина Резцова: «Эта медаль дорогого стоит»

Женская сборная ROC по биатлону (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина) завоевала серебро в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. На пресс-конференции спортсменки рассказали, как им далось прохождение этапов, и признались, что хотели большего.

Расскажите, довольны ли своими этапами и что каждая из вас думала, преодолевая дистанцию?

Ирина Казакевич: Этап для меня прошел очень быстро. Самым главным было справиться со стрельбой. Мы шли очень плотной группой и на финишном отрезке мне немножко не хватило сил. Но дальше уже Кристина смогла догнать девчонок из сборных, которые были впереди меня. На следующих этапах поддерживали эту скорость, показывали хорошую стрельбу. Поэтому сегодня у нас получилось взять долгожданную медаль.

Кристина Резцова: Я отработала так, как действительно умею в эстафетах, чего давно уже настолько хорошо не делала. Я довольна своим этапом, довольна результатом — эта медаль дорогого стоит. На самом деле каждая из нас проделала путь, который был тяжел, тернист, и нам воздалось, что не может не радовать.

Светлана Миронова: Для меня этап сегодня был не очень простым. Отлично справилась на лежке (пять из пяти), а на стойке у меня, к сожалению, был один штрафной круг. Я рада, что у нас получилось, потому что мы все-таки команда, а не по отдельности здесь соревнуемся. Спасибо большое девчонкам и вообще всем, кто нас поддерживал.

Ульяна Нигматуллина: Сначала мне было очень интересно наблюдать эту гонку со стороны — сперва вживую, потом по интернету. Дальше мне было интересно ее бежать. И из этого получился прекрасный результат. Начала первый круг помедленнее. Второй тоже был с учетом того, что я буду стрелять и должна подойти в оптимальной форме — не перебрать. И на последнем я выдала все, что могла. Наверное, если бы бежала еще быстрее, то мои ноги бы просто не выдержали.

«Серебряный» подиум биатлонисток сборной ROC Фото © 2022 Getty Images

Вы полностью удовлетворены серебряными медалями или все-таки хотели большего?

Кристина Резцова: Было бы странно не хотеть большего. Каждый приезжает на Олимпиаду за золотом, конечно. И сегодня каждая из нас выходила на старт бороться именно за победу. Думаю, что меня поддержат все девчонки. Но, знаете, для нас было очень важно завоевать медаль с психологической точки зрения. И сейчас это классное достижение.

Кристина, у вас была непростая гонка преследования. Была информация о том, что заболела шея. Как чувствовали себя на трассе в эстафете?

Кристина Резцова: Да, действительно, вечером перед пасьютом у меня появилась проблема, которую не удалось решить до гонки. Я стартовала с болью и понимала, что не могу работать так, как нужно. Но за два дня отдыха я сделала все, чтобы избавиться от этой проблемы, и сейчас чувствую себя прекрасно.