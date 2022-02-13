Пекин-2022 | Константин Ивлиев: «Счастлив, что не подвел своих тренеров»

Шорт-трекист команды ROC Константин Ивлиев, выиграв серебряную медаль на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Пекине, рассказал, что, на удивление, совсем не нервничал, а просто наслаждался участием в соревнованиях.

— Как вы отреагировали на завоевание серебряной медали?

— Я счастлив, а быть счастливым — это хорошая сторона меня. Эта медаль была неожиданной для меня, поэтому я выпустил наружу все положительные эмоции. Счастлив, что не подвел своих тренеров.

— Что в целом скажете о соревнованиях на дистанции 500 метров?

— На каждом этапе соревнований я бежал на максимуме своих возможностей, потому что мое преимущество — это старт. Я хотел показать хорошее время, занять хорошую позицию. Для меня гораздо комфортнее бежать первым, чем идти сзади. Забег на 500 метров мне очень подходит.

— Родители наверняка гордятся вашими достижениями?

— Родители приобщили меня к спорту, когда мне было шесть лет. Я одновременно занимался хоккеем и шорт-треком, но потом у меня была травма. Мы решили сосредоточиться только на шорт-треке, и все стало получаться. Думаю, мои родители сейчас очень гордятся и рады, что у меня все так получилось.

— Как вы эмоционально восприняли эти соревнования?

— Я не чувствовал никакого давления и очень удивлен этим. Я думал, что буду нервничать, трястись, но на самом деле просто участвовал в забегах и наслаждался обстановкой. Это действительно здорово.