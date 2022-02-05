Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Женщины. 3000 метров. Первое золото Нидерландов на «Ледяной ленте»

Ирен Схаутен из сборной Нидерландов выиграла золото на первой дистанции Олимпийских играх в Пекине в коньках. Нельзя сказать, что это стало сенсацией - перед стартом забегов на 3000 м именно Ирен считалась фаворитом. Команда ROC осталась не только без награды, но и без попадания в топ-8.

У сборной ROC основные надежды в этой дисциплине были связаны с Натальей Ворониной. 27-летняя спортсменка является бронзовым призером Игр-2018 и чемпионкой мира-2020 в Солт-Лэйк-Сити. Правда, своих основных успехов она добивалась на дистанции в 5000 метров. К Играм в Пекине Воронина подошла не в самом лучшем состоянии, пропустив часть нынешнего сезона из-за полостной операции. Помимо нее, на дорожку 12-тысячного ледового Национального конькобежного стадиона, прозванного "Ледяная лента", от команды ROC вышла Евгения Лаленкова, представляющая страну на международных соревнованиях уже на протяжении 13 лет.

Однако, в начале субботних стартов основное внимание было приковано к легенде мировых коньков, знаменосцу своей сборной 49-летней немке Клаудии Пехштайн. Пятикратная олимпийская чемпионка дебютировала на Играх в 19-летнем возрасте в 1992-м году в Альбервилле, а первое золото взяла спустя два года в Лиллехаммере. Однако, возраст берет свое. В Пекине Пехштайн уступила 4,88 секунды своей сопернице по паре и сразу же стало понятно, что на высокие места ей претендовать невозможно.

В первой половине соревнований в лидеры вышла олимпийская чемпионка в командной гонке японка Михо Такаги. Результат Такаги могла превысить Лаленкова. По ходу забега Евгения превосходила результат японки почти на секунду. Однако, ей очень тяжело дались последние два круга, и в результате она отстала от Такаги на 1.65 секунды. Тем не менее, чуть позже заявила, что и так прыгнула на этой дистанции выше головы.

Не удержала темп и Ворониной. Начав очень резво и показывая по дистанции лучшие промежуточные времена, Наталья к последним кругам очень устала, делая шаги все короче и короче. Дошло до того, что Воронина уступила не только лидирующей к тому времени Такаги, но даже и Лаленковой. Конькобежки ROC заняли, в итоге, 10 и 11 места.

2022-02-05T000000Z_1516650546_MT1YOMIUR000BF10Z6_RTRMADP_3_BEIJING-WINTER-OLYMPICS-SPEED-SKATING-3000M Фото © Yomiuri

Основные события первого дня развернулись во второй части соревнований после заливки льда. Чемпионка мира и одна из фавориток нынешних стартов Антуанетт де Йонг не смогла выйти на первое место, отстав от японки на 0.60 секунды. А вот чешка Мартина Сабликова, выигрывавшая 3000 метров еще в 2010-м году в Ванкувере, опередила Такаги на 1.43 секунды, показав время 4.00.34.

Следом на дорожку вышла лидер зачета Кубка мира Изабель Вайдеманн и ровно распределив силы на всю дистанцию превысила результат Сабликовой аж на 1.74 секунды. Но, в итоге, канадка стала только третьей. Поскольку в заключительной паре первое и второе время показали, соответственно, четырехкратная чемпионка мира и бронзовый призер Игр-2018 голландка Ирен Схаутен и родственница известной актрисы итальянка Франческа Лоллобриджида. 6 февраля конькобежный турнир продолжится соревнованиями у мужчин в беге на 5000 м, которые начнутся в 11.30 по московскому времени.