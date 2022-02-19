Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Мужчины. Свингс  выиграл финал в масс-старте, Алдошкин - пятый

В соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине финал в мужском масс-старте выиграл бельгиец Барт Свингс. На втором и третьем местах спортсмены Республики Корея: серебро у Чун Жи Вона, бронза - у Ли Сен Хуна. Спортсмен команды ROC Даниил Алдошкин занял в финале пятое место.

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