Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Мужчины. Свингс  выиграл финал в масс-старте, Алдошкин - пятый

Бельгийский конькобежец добавил золотую медаль нынешних Игр к серебру Пхенчхана

Автор: Сергей Подушкин
Конькобежный спорт
Bart SWINGS
Фото © Sarah Stier/Getty Images

В соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине финал в мужском масс-старте выиграл бельгиец Барт Свингс. На втором и третьем местах спортсмены Республики Корея: серебро у Чун Жи Вона, бронза - у Ли Сен Хуна. Спортсмен команды ROC Даниил Алдошкин занял в финале пятое место.

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