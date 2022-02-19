Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Женщины. Ирен Схаутен завоевала третье золото 

В женском конькобежном масс-старте на Олимпийских играх в Пекине победу одержала Ирен Схаутен из команды Нидерландов. На финишной прямой она опередила завоевавшую серебряную награду Ивани Блонден из Канады. Бронза - у итальянки Франчески Лоллобриджиды. Елизавета Голикова из команды ROC упала в последнем повороте и заняла 15-е место.

Основные надежды сборной ROC связывались именно с Елизаветой Голубевой. Эта спортсменка на данный момент занимает четвертое место в Кубке мира, является призером чемпионата Европы. Согласно регламенту, всего на старт вышли 28 участниц – по 14 в каждом из двух полуфиналов. По восемь лучших из каждого забега попадали в финал.

Голубева в первом полуфинале неплохо стартовала и на первом промежуточном финише заняла третье место. Однако затем избрала слишком осторожную тактику, держась в середине группы. Во-первых, это лишало ее возможности бороться за очки. А, во-вторых, существовал риск падения из-за большого скопления спортсменок. В результате на одном из виражей за два круга до финиша Голубева зацепилась коньком за впереди идущую спортсменку и до конца дистанции не добралась. Представительница ROC с одним набранным очком стала в забеге девятой и поначалу в финал не попадала. Однако затем судьи усмотрели, что падение Голубевой было вынужденным и все-таки вывели Елизавету в решающий забег.

Во втором полуфинале сборную ROC представляла Елена Сохрякова. Объективно, рассчитывать на попадание в первую восьмерку ей было трудно. Тем не менее, уже на старте она отважилась на рывок и вместе с Франческой Лоллобриджидой и Ирен Схаутен оказалась в очках на первом промежуточном финише. В середине дистанции Сохрякова сумела взять еще один балл. Но слишком активные действия на старте не прошли бесследно – спортсменка ROC устала и финишировала в конце группы, заняв итоговое десятое место и не отобравшись в финал.

В решающий забег попали все мировые лидеры в этой дисциплине за исключением японки Такаги Яны, которая выбыла из борьбы из-за падения уже на второй олимпийской дистанции Пекина. На первых кругах с большим отрывом лидировала канадка Валери Мальте, уже имеющая золото нынешних Игр в командной гонке. Однако все понимали, что основные события развернутся ближе к финишу. За круг до окончания дистанции на победу претендовали шесть спортсменок. Среди них была и Голубева, но побороться на награды представительнице ROC снова помешало падение.

На финишной прямой медали разыграли между собой Схаутен, Блонден и Лоллобриджида. Спортсменка из Нидерландов за счет более длинного шага на мгновение опередила канадку и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. До этого она завоевала золотые медали на дистанциях 3000 и 5000 метров.