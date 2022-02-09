Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине в конькобежном спорте 10 февраля женщины разыграют медали на дистанции 5000 м. В последние годы именно в этой конькобежной дисциплине была чрезвычайно хороша Наталья Воронина из команды ROC. Воронина является чемпионкой мира-2020 и рекордсменкой мира. К тому же у нее есть олимпийская бронза Пхенчхана. Однако сама Наталья признается, что нынешний сезон складывается не лучшим образом. Сумеет ли она выдать максимум на любимой дистанции в Пекине?

За последние четыре года Воронина ни разу не пролетала мимо пьедестала почета на крупнейших стартах на 5000 м. В 2018 году она выиграла бронзу Олимпиады, в 2019 году стала третьей на чемпионате мира. В 2020-м на ЧМ в Солт-Лейк-Сити в придачу к выигранному золоту она установила феноменальный мировой рекорд (6.39,02) и была признана по итогам сезона лучшей конькобежкой мира. В 2021 году Воронина стала второй на чемпионате мира в Херенвене, уступив почти 2,5 секунды Ирен Схаутен из Нидерландов. Которая уже успела стать в Пекине олимпийской чемпионкой на дистанции 3000 м.

Что же касается Ворониной, то она на 3000 м стала лишь 11-й. После чего призналась, что рассматривала эту дистанцию как разминку перед своим коронным видом. Очевидно, Наталья подводит себя к забегу на 5000 м. Однако сама понимает, что нынешний сезон по объективным причинам далек от идеала. «Забег на 3000 м как раз дал мне размяться не только физически, но и психологически, быть поспокойнее перед «пятеркой». Я там все еще рекордсменка мира, если это о чем-то говорит. Хочу там что-то показать, но грустно осознавать, что я много потеряла в октябре после операции. Не хочу на нее все сваливать, но до этого у меня все было прекрасно», цитирует Воронину «РИА Новости».

Ирен Схаутен может сделать золотой дубль на Играх в Пекине Фото © 2022 Getty Images

Отметим, что в октябре спортсменка перенесла операцию по удалению камня из почек, что заметно сказалось на ее подготовке к международному сезону. На единственном этапе Кубка мира в этой дисциплине в ноябре Воронина стала восьмой с отставанием в 13 секунд от выигравшей Схаутен. В Пекине в борьбе за медали не стоит сбрасывать со счетов Рагне Виклунд из Норвегии и Изабель Вайдеманн из Канады. По-прежнему способна бороться за медаль и даже за победу Мартина Сабликова из Чехии, выигравшая на 5000 м золото Игр 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Пхенчхане и ставшая второй в Пхенчхане. Что же касается второй участницы от ROC Елены Сохряковой, то попадание в топ-8 станет для нее хорошим результатом.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

10 февраля, четверг

Женщины. 5000 м. Начало в 15:00 (Матч ТВ, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание

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