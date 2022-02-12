Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Женщины. 500 м: что ждать и где смотреть

Прекрасный шанс на медали на Олимпийских играх в Пекине в конькобежном спорте будет 13 февраля у команды ROC. Дело в том, что в 16.56 по московскому времени начнется дистанция 500 м, где выступит действующая чемпионка мира и один из лидеров нынешнего Кубка мира Ангелина Голикова. В принципе, ее даже можно назвать главным фаворитом в борьбе за золото. Также среди реальных претенденток на награды и Ольга Фаткулина с Дарьей Качановой.

На чемпионате мира-2021 в Херенвене Голикова выиграла золотую медаль с результатом 37,11, почти на две десятых опередив Фемке Кок из Нидерландов, Фаткулина стала третьей, а Качанова замкнула топ-6. Правда, тот ЧМ пропустили японки, но не сказать, что они сейчас доминируют в данном виде программы. В нынешнем розыгрыше Кубка мира. Хотя, конечно, олимпийская чемпионка Игр-2018 Кодайра Нао по-прежнему хороша – в нынешнем сезоне в восьми стартах Кубка мира у нее одна победа, четыре вторых и одно третье место, а также третье место в дистанционном зачете.

Лидирует американка Эрин Джексон, однако после четырех побед и одного второго места в пяти первых стартах, она сбавила обороты. Голикова, напротив, завершила декабрьскую часть Кубка мира уверенной победой в заключительном старте в Калгари. Также у нее есть три кубковых серебра, две бронзы и два вторых места. На чемпионате Европы-2022 Ангелина стала второй уступив Кок, но это во многом объяснялось скомканной подготовкой – она и ее подруги по команде перед соревнованиями в Херенвене несколько дней провели на жестком карантине.

Дарья Качанова входит в число претенденток на медали на дистанции 500 м Фото © 2022 Getty Images

Кстати, бронзу на ЧЕ-2022 выиграла Качанова, также входящая в элиту женского конькобежного спринта. Правда, в Кубке мира-2021/22 Дарья пока только восьмая, она не разу не поднималась выше пятого места. Но способна выйти на пик формы к Олимпийским играм. Фаткулина из-за положительного теста на ковид чемпионат Европы пропустила вовсе, а в Кубке мира идет четвертой – у нее есть победа на одном из стартов в Солт-Лейк-Сити и два третьих места.

Пожалуй, помимо Кодайры, Джексон и конькобежек ROC хорошие шансы на медаль есть и у Кок, пусть молодая представительница Нидерландов и провалила Кубок мира в нынешнем сезоне (одна бронза и только 13 место в общем зачете), зато выиграла золото чемпионата Европы.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

13 февраля, воскресенье

Женщины. 500 м. Начало в 16:56 (Матч ТВ, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание

Полное расписание и результаты соревнований по конькобежному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по конькобежному спорту в Пекине читайте здесь