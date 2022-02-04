Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине конькобежный турнир стартует с дистанции 3000 м у женщин, на которой команду ROC будут представлять две спортсменки – лучшая конькобежка мира в сезоне 2019/20 Наталья Воронина и Евгения Лаленкова. Шансы на хорошие результаты и даже на медали у них есть, но конкурентки, прежде всего, в лице Мартины Сабликовой и представительниц Нидерландов чрезвычайно сильны.

Воронина является чемпионкой 2020 года и рекордсменкой мира в беге на 5000 метров. На пятерке она выиграла бронзу на Играх в Пхенчхане четыре года назад. Но и на 3000 м у Натальи есть немало успехов. Между прочим, уже в нынешнем олимпийском цикле в 2019 и 2020 годах она завоевывала бронзу на этой дистанции, есть у нее также две медали (бронза 2018 года и серебро 2020 года) чемпионатов Европы. В общем, послужной список впечатляет. Единственное, в нынешнем сезоне на 3000 м она не поднималась в Кубке мира выше восьмого места. Но, с другой стороны, пик формы в ноябре – декабре мог бы и навредить.

Что касается Лаленковой, то ее коронной дистанцией все же считается 1500 метров. Но зато на этапе Кубка мира в Калгари в декабре она финишировала на 3000 м пятой не так и далеко по времени от места в топ-3.

Хотя понятно, что соперницы по достижениям конькобежек ROC превосходят. Прежде всего, Сабликова, выигрывавшая 3000 м еще в Ванкувере в 2010 году. Впрочем, Мартина по-прежнему быстра – на ЧМ-2021 она завоевала серебро. Чемпионкой мира-2021 является Антоинетте де Йонг, чемпионкой Европы-2022 – ее соотечественница из Нидерландов Ирен Схаутен. Причем де Йонг стала на ЧЕ-2022 второй, а Схаутен на ЧМ-2021 – третьей. К тому же Ирен вообще выиграла оба этапа Кубка мира нынешнего сезона, в которых участвовала. Нельзя сбрасывать со счетом лидера зачета Кубка мира-2021/22 на длинных дистанциях Изабель Вайдеманн, а также Франческу Лоллобриджиду – родственницы знаменитой актрисы Джины Лоллобриджиды.

Клаудия Пехштайн выиграла свое первое олимпийское золото 28 лет назад Фото © 2018 Getty Images

Естественно, особый интерес вызовет выход на дорожку Клаудии Пехштайн. 22 февраля знаменитой немке исполнится 50 лет, свое первое золото она выиграла в 1994 году, но Пехштайн продолжает соревноваться на высшем уровне. Да, шансов выиграть медаль у нее не так и много, но попасть в топ-10 вполне реально. И это, само собой, будет серьезное достижение для суперветерана.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

5 февраля, суббота

Женщины. 3000 м. Начало в 11:30 (Матч ТВ, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Полное расписание и результаты соревнований по конькобежному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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