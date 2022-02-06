Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине женщины в конькобежном спорте разыграют уже свой второй комплект медалей. На сей раз на дистанции 1500 м, где реальные шансы на призовые места есть сразу у двух спортсменок из команды ROC – Елизаветы Голубевой и Евгении Лаленковой. В общем зачете Кубка мира-2021/22 на 1500 м Голубева занимает четвертое место, а Лаленкова является бронзовым призером чемпионата мира-2021.

Вообще конкуренция на этой дистанции очень велика. Явного фаворита нет, что показывают и последние крупные старты. Так, чемпионкой мира-2021 является норвежка Рагне Виклунд, но в нынешнем сезоне она ни разу не пробилась в призеры – как на этапах Кубка мира, так и на чемпионате Европы. Золото чемпионата Европы-2022 выиграла Антоинетте де Йонг из Нидерландов, а в Кубке мира нынешнего сезона доминировала Михо Такаги из Японии, победившая на всех трех этапах, в которых принимала участие. В Пхенчхане Такаги стала серебряным призером на 1500 м вслед за Ирен Вюст. Но сейчас опытнейшая конькобежка из Нидерландов не входит в число фаворитов.

Олимпийская чемпионка Пекина на дистанции 3000 м Ирен Схаутен также вошла в заявку команды Нидерландов, но в этой дисциплине она все же не так сильна. Также можно обратить внимание на японку Айно Сато и американку Бриттани Боу. В широкий круг претенденток на медали входят и Голубева с Лаленковой. Евгения замкнула топ-10 на 3000 м, но при этом осталась довольна показанным результатом и своим состоянием. С учетом того, что на дистанции вдвое короче она выступает значительно лучше, это обнадеживает. На ЧМ-2021 до золота ей не хватило всего 48 сотых секунды.

Евгения Лаленкова в Пекине замкнула топ-10 на 3000 м, но дистанция вдвое короче у нее получается гораздо лучше Фото © 2022 Getty Images

В свою очередь Голубева (в девичестве - Казелина) на чемпионате мира в Херенвене год назад финишировала седьмой. Но при этом уступила чемпионке чуть больше секунды. На чемпионате Европы в январе Лаленкова и Голубева стали лишь шестой и седьмой соответственно, однако не стоит забывать, что из-за ковида в команде перед стартом они несколько дней провели на карантине. В Кубке мира нынешнего сезона Лаленкова из-за проблем со здоровьем в начале сезона выступала мало и не блистала, а Голубева с двумя пятыми и одним шестым местом на этапах занимает четвертую строчку общего зачета. Для Елизаветы предстоящий старт станет первым на Играх-2022, дистанцию 3000 м она пропустила. Также в заявке от команды ROC есть Елена Сохрякова.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

7 февраля, понедельник

Женщины. 1500 м. Начало в 11:30 (Матч ТВ, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Полное расписание и результаты соревнований по конькобежному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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