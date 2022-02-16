Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м: что ждать и где смотреть

Команда ROC во второй половине Олимпийских игр в Пекине начала выигрывать медали в конькобежном спорте. Пока в активе есть серебро в командной гонке у мужчин и бронза на дистанции 500 м у женщин от Ангелины Голиковой. 17 февраля в 11.30 на дистанции 1000 м у Голиковой будет еще один хороший шанс стать призером Игр-2022. Как, впрочем, и у Дарьи Качановой и Ольги Фаткулиной, для которых длинный конькобежный спринт традиционно успешнее короткого.

Голикову многие считают специалисткой в беге на 500 м, но в нынешнем сезоне она заметно добавила и на дистанции вдвое длиннее. Пусть призовых мест на этапах Кубка мира у нее в сезоне-2021/22 пока нет. Зато она все время рядом с пьедесталом почета – на трех четырех кубковых этапах на 1000 м Ангелина финишировала четвертой. Причем не хватало ей до бронзы каждый раз совсем немного – отставание было в диапазоне от семи до 17 сотых. В общем зачете Кубка Голикова занимает четвертое место, на чемпионате Европы-2022 в Херенвене, скомканном для всей команды из-за карантина, она также финишировала четвертой. При этом олимпийская бронза Пекина несколькими днями ранее ее только раззадорила. Как призналась сама конькобежка, теперь у нее стало больше сил и мотивации для дальнейшей борьбы за победы.

На чемпионате мира-2021 бронзовым призером на 1000 м стала Екатерина Голубева, но в Пекине она осталась в запасе. Поскольку у Качановой и Фаткулиной пиковые результаты в нынешнем сезоне все же получше. Так, Дарья стала бронзовым призером чемпионата Европы-2022, а в общем зачете Кубка мира идет пятой, пусть ее лучшие результаты на отдельных этапах – два шестых места. Что касается Ольги, то ЧЕ-2022 она была вынуждена пропустить из-за положительного теста на коронавирус, однако показала свой потенциал на декабрьского этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, где завоевала бронзу

Главным фаворитом этой дистанции в Пекине можно назвать Такаги Михо. Японка выиграла на нынешних Олимпийских играх уже три серебра – на 1500 м, 500 м и в командной гонке. Но на 1000 м она даже более хороша – в нынешнем сезоне Такаги участвовала в трех этапах Кубка мира, став однажды первой и дважды второй в данной дисциплине. Само собой, конкуренцию в борьбе за золото ей составит Бриттани Боу – мировая рекордсменка и победительница ЧМ-2021 лидирует в Кубке мира-2021/22 с двумя победами, но ее форма в Пекине пока вызывает большие вопросы. Как и японки Кодайры Нао, идущей третьей в Кубке мира. Не стоит сбрасывать со счетом конькобежек из Нидерландов. Особенно Ютту Лердам. Восходящая звезда мирового конькобежного спорта в свои 23 года очень удачно выступала на крупных стартах нынешнего олимпийского цикла. Она является чемпионка мира 2020 года, вице чемпионкой мира-2021 и чемпионкой Европы-2022. В Кубке мира нынешнего сезона в ее активе по одному второму, четвертому и пятом месту в трех стартах.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

17 февраля, четверг

Женщины. 1000 м. Начало в 11:30 (Матч ТВ, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание

Полное расписание и результаты соревнований по конькобежному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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