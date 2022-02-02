Пекин-2022 | Конькобежный спорт: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты

Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля 2022 года. Будет разыграно 14 комплекта медалей, Команда ОКР будет представлена во всех дисциплинах и с учетом регулярных успехов в последнее время, способна на многое.

Прежде всего, медальные амбиции связаны со спринтерскими дисциплинами. У мужчин Павел Кулижников, дебютирующий на Олимпийских играх, является рекордсменом мира на дистанциях 500 м и 1000 м и многократным чемпионом мира. Правда, он и другой лидер спринтерской сборной Руслан Мурашов в олимпийском сезоне результатами не блистали. Зато хорошо проявили себя в Кубке мира Артем Арефьев и Виктор Муштаков. У женщин действующей чемпионкой мира на 500 м является Ангелина Голикова, также среди претенденток на спринтерские награды – Дарья Качанова и Ольга Фаткулина.

На других дистанциях главные надежды, прежде всего, связаны с командными гонками, а также с Натальей Ворониной – призером Олимпийских игр, чемпионкой и рекордсменкой мира на 5000 м. Стабильно высоких результатов в олимпийском сезоне в масс-старте добивался Руслан Захаров, который на Олимпиаде в Сочи выиграл золото в эстафете по шорт-треку.

При этом главными фаворитами конькобежного турнира по традиции станут представители Нидерландов. У женщин в спринте это, прежде всего, составить Фемке Кок и Ютта Лердам, на длинных дистанциях – Антоинетте де Йонг и Ирен Схаутен. Кьелд Нейс и Томас Крол у мужчин хороши на 1000 и 1500 м. Хотя на длинных дистанциях претендент № 1 на золото – швед Нильс ван дер Пул, да и конькобежцев сборных Японии и США нельзя списывать со счетов.

В командных гонках шансы команды ОКР на медали весьма велики Фото © Getty Images

Состав команды ОКР

Женщины. Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина

Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина Мужчины. Даниил Алдошкин, Артем Арефьев, Руслан Захаров, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Сергей Трофимов

Более подробная информация о конькобежцах команды ОКР — здесь

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское

5 февраля, суббота

Женщины. 3000 м. Начало в 11:30.

6 февраля, воскресенье

Мужчины. 5000 м. Начало в 11:30

7 февраля, понедельник

Женщины. 1500 м. Начало в 11:30

8 февраля, вторник

Мужчины. 1500 м. Начало в 13:30

10 февраля, четверг

Женщины. 5000 м. Начало в 15:00

11 февраля, пятница

Мужчины. 10 000 м. Начало в 11:00

12 февраля, суббота

Мужчины. 500 м. Начало в 11:53

13 февраля, воскресенье

Женщины. 500 м. Начало в 16:56

15 февраля, вторник

Женщины. Командная гонка преследования (финал A). Начало в 11:28.

Мужчины, Командная гонка преследования (финал A). Начало в 11:47

17 февраля, четверг

Женщины. 1000 м. Начало в 11:30

18 февраля, пятница

Мужчины. 1000 м. Начало в 11:30

19 февраля, суббота

Мужчины. Масс-старт. Начало в 11:30

Женщины. Масс-старт. Начало в 12:00

Полное расписание и результаты соревнований по конькобежному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по конькобежному спорту в Пекине читайте здесь