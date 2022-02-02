Пекин-2022 | Конькобежный спорт: шансы и состав команды ОКР, расписание соревнований фавориты
Шансы, состав и конкуренты команды ОКР по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине, 5 – 19 февраля 2022 года
Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля 2022 года. Будет разыграно 14 комплекта медалей, Команда ОКР будет представлена во всех дисциплинах и с учетом регулярных успехов в последнее время, способна на многое.
Прежде всего, медальные амбиции связаны со спринтерскими дисциплинами. У мужчин Павел Кулижников, дебютирующий на Олимпийских играх, является рекордсменом мира на дистанциях 500 м и 1000 м и многократным чемпионом мира. Правда, он и другой лидер спринтерской сборной Руслан Мурашов в олимпийском сезоне результатами не блистали. Зато хорошо проявили себя в Кубке мира Артем Арефьев и Виктор Муштаков. У женщин действующей чемпионкой мира на 500 м является Ангелина Голикова, также среди претенденток на спринтерские награды – Дарья Качанова и Ольга Фаткулина.
На других дистанциях главные надежды, прежде всего, связаны с командными гонками, а также с Натальей Ворониной – призером Олимпийских игр, чемпионкой и рекордсменкой мира на 5000 м. Стабильно высоких результатов в олимпийском сезоне в масс-старте добивался Руслан Захаров, который на Олимпиаде в Сочи выиграл золото в эстафете по шорт-треку.
При этом главными фаворитами конькобежного турнира по традиции станут представители Нидерландов. У женщин в спринте это, прежде всего, составить Фемке Кок и Ютта Лердам, на длинных дистанциях – Антоинетте де Йонг и Ирен Схаутен. Кьелд Нейс и Томас Крол у мужчин хороши на 1000 и 1500 м. Хотя на длинных дистанциях претендент № 1 на золото – швед Нильс ван дер Пул, да и конькобежцев сборных Японии и США нельзя списывать со счетов.
Состав команды ОКР
- Женщины. Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина
- Мужчины. Даниил Алдошкин, Артем Арефьев, Руслан Захаров, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Сергей Трофимов
Более подробная информация о конькобежцах команды ОКР — здесь
Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское
5 февраля, суббота
- Женщины. 3000 м. Начало в 11:30.
6 февраля, воскресенье
- Мужчины. 5000 м. Начало в 11:30
7 февраля, понедельник
- Женщины. 1500 м. Начало в 11:30
8 февраля, вторник
- Мужчины. 1500 м. Начало в 13:30
10 февраля, четверг
- Женщины. 5000 м. Начало в 15:00
11 февраля, пятница
- Мужчины. 10 000 м. Начало в 11:00
12 февраля, суббота
- Мужчины. 500 м. Начало в 11:53
13 февраля, воскресенье
- Женщины. 500 м. Начало в 16:56
15 февраля, вторник
- Женщины. Командная гонка преследования (финал A). Начало в 11:28.
- Мужчины, Командная гонка преследования (финал A). Начало в 11:47
17 февраля, четверг
- Женщины. 1000 м. Начало в 11:30
18 февраля, пятница
- Мужчины. 1000 м. Начало в 11:30
19 февраля, суббота
- Мужчины. Масс-старт. Начало в 11:30
- Женщины. Масс-старт. Начало в 12:00
Полное расписание и результаты соревнований по конькобежному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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