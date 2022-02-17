Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Победа Такаги и «сердечко» Голиковой на 1000 м

Лидеру женской спринтерской команды ROC в конькобежном спорте Ангелине Голиковой совсем чуть-чуть не хватило до второй медали Олимпийских играх в Пекине. На дистанции 1000 м она финишировала четвертой, уступив бронзовому призеру американке Бриттани Боу всего одну десятую секунду! Золотую медаль завоевала японка Такаги Михо, бежавшая с Голиковой в одной паре. Серебро у Ютты Лердам из Нидерландров.

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