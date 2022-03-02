Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Олимпийские итоги ROC и результаты 

Соревнования по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине проходили с 5 по 18 февраля 2022 года на Национальном конькобежном стадионе. В рамках соревнований было разыграно 14 комплектов наград. Успешнее всего традиционно выступила сборная Нидерландов, завоевавшая шесть золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали. Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в конькобежном спорте.

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Медальные результаты команды ROC:

🥉 Женщины. 500 м – Ангелина Голикова

🥈Мужчины. Командная гонка преследования – Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов

Первую медаль в конькобежном спорте в копилку ROC на Олимпиаде-2022 принесла Ангелина Голикова на своей коронной дистанции 500 метров. Голикова является действующей чемпионкой мира на данной дистанции и серебряным призером чемпионата мира-2020. В Пекине Голикова бежала в паре с чемпионкой Пхенчхана-2018 на дистанции 500 м – японкой Кодайрой Нао. Кодайра показала лишь 17-й результат, Голикова финишировала с результатом 37,21 и заняла промежуточное второе место. Лидировала Такаги Михо, показавшая ранее время на восемь сотых лучше. Оставались два финальных забега, в одном из которых участвовала фаворитка соревнований – Эрин Джексон из США. Джексон выдала невероятный разгон и преодолела дистанцию за 37,04. В итоге, Эрин Джексон завоевала золото, серебро – у Такаги Михо, бронза – у Ангелины Голиковой.

В мужской командной гонке преследования парни ROC уверенно заявили о намерениях на подиум. В олимпийском полуфинале команда ROC в составе Даниила Алдошкина, Руслана Захарова и Сергея Трофимова опередила команду США. Алдошкин, Захаров и Трофимов преодолели дистанцию за 3:36.62 секунды и установили новый олимпийский рекорд. В финале А команду ROC ждала команда Норвегии. Абсолютно выложившаяся в полуфинале команда ROC не смогла повторить фееричный результат в финале и уступила норвежцам, завоевав серебро. Для Руслана Захарова, перешедшего в конькобежный спорт из шорт-трека, эта олимпийская медаль стала второй после золота в эстафете в Сочи.

Женская сборная ROC в командной гонке преследования остановилась в шаге от медали. В полуфинале Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина уступили рекордсменкам мира и чемпионкам Пхенчхана-2018 из Японии. В итоге, женская команда ROC отправилась в малый финал – бороться за бронзу, где конькобежки из Нидерландов оказались быстрее на две сотых.

На дистанции 1000 метров среди женщин Ангелина Голикова имела шанс повторить олимпийский бронзовый успех, но в последнем заезде Бриттани Боу из США показала третье время и потеснила Голикову. Ангелина уступила буквально одну тысячную.

На дистанции 5000 м у мужчин в шаге от подиума оказался Сергей Трофимов, на шестом месте остановился Александр Румянцев. На подобной дистанции у женщин надежды команды ROC были связаны с чемпионкой мира и рекордсменкой на 5000 м Натальей Ворониной. Четыре года назад – на Играх в Пхенчхане – Воронина завоевала бронзовую медаль. В Пекине ей не удалось взойти на пьедестал, Воронина стала лишь шестой.

Павел Кулижников, которому принадлежит мировой рекорд на дистанции 1000 м, в Пекине оказался не в форме и смог занять лишь 11-е место. Ольга Фаткуллина, которая становилась чемпионкой мира и серебряным призером на 1000 м, на Играх-2022 показала 13-й результат на своей коронной дистанции. Евгения Лаленкова дважды входила в десятку на различных дистанциях. Александр Румянцев замкнул пятерку сильнейших на дистанции 10 000 м, Даниил Алдошкин стал пятым в масс-старте.