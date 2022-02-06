Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Нильс ван дер Пул взял золото с олимпийским рекордом

На Олимпийских играх в Пекине состоялись соревнования по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров у мужчин. Победу одержал Нильс ван дер Пул из Швеции, вторым стал нидерландец Патрик Руст, третье место у норвежца Хальгейра Энгебротена.

В первой паре на лед вышел великий голландец Свен Крамер, четырехкратный олимпийский чемпион. Ему 35 лет, а первые медали Крамер брал еще в Турине-2006 — тогда это были серебро на 5000 метров и бронза командной гонки. Затем на пятикилометровке представитель Нидерландов побеждал на Олимпиадах три раза подряд! И, казалось бы, уже завершил карьеру, но решил вернуться к Пекину-2022, прошел в декабре национальной отбор и приехал на очередную Олимпиаду. В итоге он отлично прошел дистанцию и стал девятым.

Первым из команды ROC на дистанцию вышел Сергей Трофимов. Он выдал все, что мог на данный момент и, по собственному признанию, проехать быстрее для него быстро просто невозможно. Долгое время Трофимов держался на третьем месте и, казалось, медаль так и останется за спортсменом ROC, но все-таки было ясно, что шансов на это почти нет.

Ведь впереди было выступление короля этой дистанции Нильса ван дер Пула из Швеции. До него на лед, который оказался комфортным для конькобежцев, вышли еще два представителя ROC — Александр Румянцев и Руслан Захаров. Румянцев показал шестой результат, Захаров не сумел войти в десятку, став 14-м.

Нильс ван дер Пул вышел на дистанцию в последней паре и провел забег не лучшим образом. До последнего было непонятно, сможет ли он побить время нидерландца Патрика Руста, ведь оно тоже оказалась фантастическим (6.09,31) и перекрыло предыдущий олимпийский рекорд Крамера. Но все же Пул сумел обойти соперника и с результатом 6.08,84 не только обновил рекорд, но и взял золото. Третье место у норвежца Хальгейра Энгебротена.

Кстати, именно Энгебротену уступил Трофимов в своей паре. Победил бы — и стал третьим. Но спортсмен ROC все равно доволен, а впереди у него полуторка и командная гонка, в которых он постарается завоевать медаль.