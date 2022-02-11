Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине в конькобежном спорте 12 февраля в 11.53 по московскому времени начнется мужской спринт – в забегах на самой скоротечной из олимпийских дистанций 500 м примут участие три конькобежца ROC – Артем Арефьев, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков, причем все они претендуют на медали. В свою очередь, рекордсмен мира Павел Кулижников, как и говорил, не выйдет на старт в Пекине.

Именно Кулижникову принадлежит мировой рекорд на 500 м, который составляет 33,61 секунды. Павел прибыл в Пекин, где планирует выступить позднее на 1000 м, но на дистанции вдвое короче он не прошел внутренний отбор. Да и сам трехкратный чемпион мира и обладатель серебра ЧМ-2021 в этой дисциплине признавался, что 500 м у него в нынешнем сезоне совершенно не идет. Впрочем, трио остальных конькобежцев ROC действительно вполне конкурентоспособны.

Правда, еще один экс-чемпион мира Мурашов также не блистал по ходу сезона. Но к началу декабря он все же начал прибавлять – в частности, стал пятым с результатом 34,08 в Калгари на четвертом этапе Кубка мира. Что же касается Муштакова с Арефьевым, то они совершенно по делу входят в топ-6 общего зачета Кубка мира. Даже несмотря на отдельные сбои. В активе Арефьева два вторых места, одно третье и одно четвертое в восьми стартах. У Муштакова – два четвертых и победа в заключительный день (традиционно эту дистанцию бегут по два раза на каждом этапе) в Калгари с классным временем 33,90.

Лоран Дюбрей - главный конкурент конькобежцев ROC Фото © Getty Images

Но конкуренты у конькобежцев ROC также будут очень серьезные. Прежде всего, это Лоран Дюбрей – канадец является действующим чемпионом мира и лидером Кубка мира в сезоне-2021/22. Стабильность Дюбрея в нынешнем сезоне поражает, особенно на такой дистанции, как 500 м, где сбои на старте и в поворотах очень часты. Так вот, Дюбрей в восьми стартах на пятисотке дважды победил, дважды стал вторым и четыре раза третьим! Хороши и японцы. Две победы и второе место у Шинамы Тацуэ, победа, второе и третье места есть в активе Моришиге Ватабе. Муштаков, кстати, побежит в предпоследней паре с Моришиге, а в заключительном забеге на лед выйдут Дюбрей и Шинама.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

12 февраля, суббота

Мужчины. 500 м. Начало в 11:53 (Матч ТВ, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание

Полное расписание и результаты соревнований по конькобежному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по конькобежному спорту в Пекине читайте здесь