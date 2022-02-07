Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине мужчины в конькобежном спорте выступят на дистанции 1500 м. Объективно, без многократного чемпиона мира Дениса Юскова шансы на награды у команды ROC снизились. Однако Сергей Трофимов, едва не сотворивший сенсацию в Пекине на 5000 м, и вундеркинд Даниил Алдошкин способны на приятные сюрпризы.

Напомним, что Юсков из-за проблем со здоровьем пропустил весь прошлый и первую половину нынешнего сезона и вообще не уверен в продолжении карьеры. Так что лидером команды на 1500 м стал Трофимов, который едва не сотворил громкую сенсацию на дистанции 5000 м в Пекине. Он стал четвертым, совсем чуть-чуть не дотянув до медали. Так что конькобежец находится в форме, близкой к оптимальной. И на 1500 м должен это продемонстрировать. Кстати, стайерские дистанции Сергей подтянул относительно недавно, а раньше именно 1500 м была его самой козырной дистанции. Да и сейчас Трофимов может на ней претендовать на самые высокие места. Он прибавляет в нынешнем сезоне постепенно, пусть на этапах Кубка мира нынешнего сезона его лучший результат – 11 место. Но с момента последнего на данный момент этапа Кубка мира прошло уже почти два месяца, а в январе на чемпионате Европы Сергей уже замкнул топ-5. На чемпионате мира-2021 он и вовсе стал четвертым, лишь две сотых секунды не дотянув до бронзовой награды.

Еще один конькобежец ROC Алдошкин в свои 20 лет считается одним из самых больших талантов в мировых коньках. Многократный чемпион мира среди юниоров все громче заявляет о себе среди взрослых. В Кубке мира он был восьмым в декабре в Калгари в 25 сотых от попадания топ-3, а на чемпионате Европы-2022 занял четвертое место. Также от команды ROC побежит Руслан Захаров, но для него больше эта дистанция – этап подготовки к другим дисциплинам.

Даниил Алдошкин - восходящая звезда мировых коньков Фото © Getty Images

Что касается главных фаворитов, то к ним можно отнести американца Джо Мантию, выигравшего два последних этапа Кубка мира, а также лидера сборной Китая Нин Чжоньяна, у которого одна победа и второе место в общем зачете. Нельзя сбрасывать со счетов и конькобежцев из Нидерландов – Томас Крол и Кьелд Найс на последних чемпионатах мира и Европы выиграли по золоту и серебру. Крол первенствовал на ЧМ-2021, а Найс – на ЧЕ-2022.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

8 февраля, вторник

Мужчины. 1500 м. Начало в 13:30 (Матч ТВ, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Полное расписание и результаты соревнований по конькобежному спорту в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по конькобежному спорту в Пекине читайте здесь