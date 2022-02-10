Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине в конькобежном спорте 11 февраля будет разыграны награды на самой длинной олимпийской дистанции – 10000 м у мужчин. От команды ROC заявлен только один спортсмен – Александр Румянцев. Но не стоит забывать, что он является бронзовым призером чемпионата мира-2021 на этой дистанции. Впрочем, явным фаворитом выглядит великолепный Нильс ван дер Пул. Конькобежец из Швеции не только является действующим чемпионом и рекордсменом мира на этой дистанции, он уже успел выиграть в Пекине золото на 5000 м.

Нельзя сказать, что от ван дер Пула не ждали победы на 5000 м – там он тоже очень хорош. Тем не менее, Нильсу титул дался очень нелегко – с большим трудом, всего на 0,47 секунды за счет финишного ускорения он опередил Патрика Руста из Нидерландов, установив олимпийский рекорд. На дистанции вдвое длиннее, по идее, все должно быть менее нервно. Ведь на 10000 м преимущество шведа над всеми конкурентами очень значительно. Так, на чемпионате мира-2021 в Херенвене он не только установил мировой рекорд, но и опередил серебряного призера Йоррита Бергсму из Нидерландов почти на 13 секунд. На единственном этапе Кубка мира на 100000 м, прошедшем в ноябре в Ставангере, превосходство Нильса было еще значительнее – Бергсма вновь финишировал вторым и проиграл 25-летнему шведскому уникуму уже 17 секунд.

Йоррит Бергсма рассчитывает обогнать главного фаворита Фото © GETTY IMAGES

Кстати, ван дер Пул побежит в пятой (из шести) паре вместе с Давиде Гьотто. Итальянец был четвертым на ЧМ-2021 и шестым в Ставангере. Но для болельщиков сборной ROC более интересная четвертая пара, где побегут Бергсма с Румянцевым. Александр помимо бронзы прошлогоднего чемпионата мира имеет в активе пятый результат на Кубке мира в Ставангере. На пятерке несколькими днями ранее он показал в Пекине шестой результат. Естественно, нельзя сбрасывать со счетов олимпийского чемпиона Пхенчхана на 10000 м Теда-Яна Блумена – представитель из Канады стал третьим в Ставангере и побежит в заключительном шестом забеге. Также может блеснуть и еще один канадуц Грэм Фиш. Судя по всему, хорошая форма и у Руста, хотя на десятке он не столь силен, как на пятерке.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

11 февраля, пятница

Мужчины. 10000 м. Начало в 11:00 («Матч! Арена»,, Sportbox.ru)

Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание

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