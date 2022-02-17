Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м: что ждать и где смотреть

Предпоследней дистанцией соревновательной программы мужчин-конькобежцев на Олимпийских играх в Пекине станет гонка на длинной спринтерской дистанции 1000 м, которая начнется в пятницу, 18 февраля в 11:30 утра по московскому времени. За команду ROC выступят Виктор Муштаков и Павел Кулижников. Оба спортсмена входят в расширенный круг претендентов на призовые места, однако повторить медальные подвиги коллег-конькобежцев в Пекине-2022 будет крайне сложно. Напомним, что ранее ROC олимпийскую бронзу принесла Ангелина Голикова на дистанции 500 м, а Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин заняли второе место в командной гонке.

Главными фаворитами на дистанции 1000 м у мужчин будут спортсмены из сборной Нидерландов. У команды максимальная квота — три участника (столько же у сборных Канады, Японии и Норвегии), причем каждый из них способен выиграть олимпийское золото. Уровень конкуренции среди конькобежцев в оранжевых комбинезонах настолько высок, что только в статусе запасного числится один из самых титулованных спринтеров в истории Игр Кьелд Нейс. На пекинской ледовой дорожке 32-летний спортсмен уже одержал победу на дистанции 1500 м с олимпийским рекордом — 1.43,21, и исходя из набранных кондиций готов был повторить свой золотой дубль на 1000 и 1500 м образца Олимпиады в Пхенчхане-2018. В сезоне быстрее Нейса (1.06,86) «тысячу» бежали только двое спортсменов, и оба они в отличие от Кьелда выйдут на старт 18 февраля.

Без главного конкурента повышаются шансы на первое в карьере олимпийское золото у еще одного конькобежца из Нидерландов — 29-летнего обладателя быстрейшего времени в сезоне Томаса Крола. В этом сезоне 192-сантиметровый гигант с двумя победами на этапах и одним вторым местом уверенно лидирует в зачете Кубка мира на дистанции 1000 м (вторым идет Нейс). На проходившем в январе чемпионате Европы Крол также одержал уверенную победу, а в Пекине занял второе место на дистанции 1500 м. Вторую и третью квоты в оранжевой команде заполнят бронзовый призер Евро-2022 и чемпион мира прошлого года Кай Вербей, а также 33-летний Хейн Оттерспеер. При этом, выше котируются шансы последнего — Оттерспеер побеждал на этапе Кубка мира и бежал в сезоне из 1.07.

Одним из тех, кто способен бороться с конькобежцами из Нидерландов за медаль на дистанции 1000 м, будет 17-летний Джордан Столц из США

Отобрать пару медалей у опытнейшего нидерландского трио готовы «молодые львы» из США и Китая. Главное открытие олимпийского сезона — 17-летний Джордан Столц за три месяца полноценной взрослой карьеры успел установить мировые юниорские рекорды на дистанциях 500 и 1000 м (1.06,96), отметиться призовым местом на этапе Кубка мира и побить на отборе в пекинскую команду рекорд катка, установленный в 2005 году двукратным чемпионом Игр Шани Дэвисом. Не менее реальный претендент на призовое место — 22-летний Чжоньен Нин. Именно он сумел обогнать Столца на кубковой «тысяче» в Калгари, попутно показав второе время в сезоне — 1.06,65 (быстрее бежал только Крол).

Третье место вслед за китайским и американским спортсменами на канадском льду с личным рекордом (1.06,98) тогда занял 25-летний конькобежец Виктор Муштаков. В Пекине уроженец Барнаула, представляющий команду ROC, успел выступить на дистанции 500 м — в итоговом протоколе у него девятое место. Главная причина не лучших кондиций Муштакова на Играх — перенесенный в январе грипп. Не входит в число явных фаворитов и мировой рекордсмен на тысяче (1.05,69 в 2020 году) — 27-летний Павел Кулижников. В зачете дистанции на Кубке мира он идет только на 24-м месте, а на олимпийскую медаль способен претендовать только если пробежит по лучшему своему результату в сезоне (1.07). В похожей ситуации находится и еще один некогда звездный спринтер — вице-чемпион Пхенчхана-2018 на «тысяче» Ховар Лорентсен. Заявочное время у 29-летнего норвежца идентично результату Кулижникова, а все чем Лорентсен может похвастаться в сезоне — два четвертых места на этапах Кубка мира.

Конькобежный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

18 февраля, пятница

Мужчины. 1000 м. Начало в 11:30 (Матч ТВ, «Матч! Арена», Sportbox.ru)

Пекин-2022 | Конькобежный спорт: результаты, видео, расписание

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